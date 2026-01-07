خبرگزاری کار ایران
نقش ایران در محور مقاومت از قاب دوربین

به مناسبت ششمین سالگرد شهادت شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و نخستین دوره بزرگداشت شهدای مستشاری جمهوری اسلامی ایران در عراق، نمایشگاه تصویری با موضوع «نقش ایران در جنگ علیه تروریسم و داعش» برپا شد.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه تصویری با موضوع «نقش ایران در جنگ علیه تروریسم و داعش»  در سه بخش مجزا طراحی شد، بخش اول با عنوان «آغاز داعش» به صورت تصویری و بر اساس نقشه‌های مدون، به شرح مرحله‌ای و روزشمار آغاز عملیات گروه تروریستی داعش، اشغال مناطق مختلف عراق و نیز جنایات این گروه پرداخت. 

بخش دوم تحت عنوان «پایان داعش» شکل‌گیری حشد الشعبی را در پی فتوای مرجعیت نجف، روند آزادسازی مناطق، عملیات مبارزه با داعش و نقش ایران در ایجاد و تقویت این جهاد مردمی تا مرحله طرد کامل تروریست‌ها را به تصویر کشید. 

بخش سوم نیز به معرفی شهدای مستشاری ایران در عراق که در طول جنگ با داعش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، اختصاص داشت و مخاطبان را با این شهدا آشنا می‌کرد. 

در تمامی بخش‌های این نمایشگاه، راویانی از حشد الشعبی و نیروهای ایرانی حاضر بودند که به شرح رویدادها و پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان می‌پرداختند. 

این نمایشگاه در محوطه سالن همایش‌های شرکت نفت بصره برپا شد و با استقبال چشمگیر مردم، نخبگان و مسئولان عراقی همراه بود.

