اتمام فراخوان همایشِ پانزهمِ تاریخ شفاهی؛ برجستگی نقش زنان در مقالات
فراخوان پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی، به پایان رسید و بیشترین مقالات، به نقش زنان در مبارزات انقلابی و کنشگریهای اجتماعی؛ با تأکید بر حوزه تاریخ شفاهی پرداختهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستادخبری همایش «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین»، فراخوان پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی، به پایان رسید و بیشترین مقالات، به نقش زنان در مبارزات انقلابی و کنشگریهای اجتماعی؛ با تأکید بر حوزه تاریخ شفاهی پرداختهاند.
حدود 30 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این میان، 22 عنوان مقاله به تأیید داوران رسیدهاند و به مرحله داوری راه خواهند یافت.
بیشترین مقالات، با محوریت نقش زنان در مبارزات انقلابی و کنشگریهای اجتماعی؛ با تأکید بر حوزه تاریخ شفاهی نوشته شدهاند. همچنین موضوعات دیگری همچون «تجربه زیسته مهاجرین خارجیِ مذهبی در قم»، «تاریخ شفاهی روحانیت در نهادهای فرهنگی»، «اخلاق در مصاحبه با کنشگران دینی»، «روایتهای محلی از مبارزات مردمی قم تا سال 1357»، «نقد کتابهای تاریخ شفاهی» و «روش تاریخنگاری دین و تجربههای جهانی در این حوزه» مورد توجه محققان قرار گرفته است.
تعدادی از مقالات، در روز همایش ارائه خواهند شد و برخی دیگر، در کتاب پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی منتشر میشود. جمعی از مقالات برتر نیز در دوفصلنامه علمی-تخصصی «پژوهشهای تاریخ شفاهی» به چاپ خواهند رسید.
پانزدهمین همایش سالانه تاریخ شفاهی با عنوان «تاریخ شفاهیِ فرهنگ و دین»، بیستوهشتم بهمن 1404 به همت «انجمن تاریخ شفاهی ایران» و با همکاری «مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم»، «سازمان اسناد و کتابخانه ملی» و «بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» در شهر قم برگزار خواهد شد.