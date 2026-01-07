دامنه حمایت سوخت یارانهای علاوه بر خلیجفارس و دریای عمان به دریای خزر نیز گسترش یافت
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تعمیم حمایت سوخت یارانهای شناورها و کشتیهای گردشگری و مسافری به دریای خزر خبر داد و گفت: این تصمیم با پیگیری وزارت میراثفرهنگی و با هدف حمایت از فعالان بخشخصوصی گردشگری دریایی اتخاذ شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، علیاصغر شالبافیان با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، دامنه شمول سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانهای برای کشتیها، شناورها و قایقهای مسافری و تفریحی دارای مجوز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که پیشتر خلیجفارس و دریای عمان را پوشش میداد، به دریای خزر نیز تسری یافته است.
او افزود: این مصوبه بدون حذف یا تضعیف حمایتهای پیشین، امکان بهرهمندی فعالان گردشگری دریایی در شمال کشور را نیز از مزایای سوخت یارانهای فراهم میکند و گامی مهم در جهت توسعه متوازن گردشگری دریایی به شمار میرود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با تشریح جزئیات این مصوبه گفت: مطابق تصمیم هیئت دولت، سوخت مورد نیاز کشتیها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیب ۸۰ درصد یارانهای و ۲۰ درصد نرخ آزاد محاسبه میشود و قایقهای تفریحی بنزینسوز نیز مشمول این حمایت هستند. همچنین خدمات سوخترسانی به کشتیها یا بانکرینگ بر اساس نرخ خرید از پالایشگاهها محاسبه خواهد شد.
شالبافیان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسئول تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی هستند و اطلاعات تردد شناورها از طریق تجهیزات موقعیتیاب به سامانه سدف ارسال میشود تا تخصیص سهمیه سوخت بر مبنای مصرف واقعی انجام گیرد.
او ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مالکان کشتیها و شناورها موظفاند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیتیاب اقدام کنند و در صورت عدم ارائه اطلاعات عملکردی، سوخت آنها با نرخ خدمات سوخترسانی به کشتیها محاسبه خواهد شد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان تاکید کرد: تعمیم این حمایت به دریای خزر، پیام روشنی برای سرمایهگذاران بخشخصوصی دارد و میتواند به رونق گردشگری دریایی، افزایش صرفه اقتصادی فعالیتها و ارتقای جایگاه ایران در گردشگری دریایی منطقهای و بینالمللی کمک کند.