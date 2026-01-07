معرفی برگزیدگان جشنواره ملی فیلم ایثار

به گزارش ایلنا به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دومین جشنواره ملی فیلم ایثار در این مراسم که با حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران، مدیران فرهنگی هنری، معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار شهردار تبریز، امیر نصیر بیگی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، تعدادی از اعضای شورای شهر تبریز، حامد شب‌خیز، مسئول بسیج هنرمندان کشور، سردار گل محمد زاد، جانشین لشگر ۳۱ عاشورا، پایان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان آذربایجان شرقی، زینب علمدار: مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهاد قائمیان، محمدرضا شریفی نیا، سیروس همتی، حبیب والی نژاد، نادر سلیمانی، آرش آصفی، علیرضا اسماعیلی، حسن بلخاری، بابک خواجه پاشا، علی ژکان، مادران شهیدان نونهال جنگ دوازده روزه آیسان جباری، علیسان بهروزی و برادر شهید حیدرنیای فتح آبادی برگزار شد علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در سخنانی کوتاه گفت: حضور پر شور و خالصانه شما در این جشنواره گواهی است که فرهنگ ایثار و شهادت با ریشه‌هایی محکم در این کشور همچنان وجود دارد، او با اشاره بر اینکه این جشنواره به اهداف متعالی خود دست یافته است گفت: انتقال حماسه‌ها، عظمت شهدا و روحیه بلند ایثار به نسل‌های آینده می‌تواند از طریق هنر محقق شود و هنر مهم‌ترین ابزار در انتقال این مفاهیم است. از همین رو از تمامی ابزارهایی که بتواند این انتقال را به شکلی درست انجام دهد حمایت خواهیم کرد.

همچنین فرهاد قائمیان، دبیر هنری جشنواره نیز در بخشی دیگر از این مراسم ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این رویداد، به مختصری از آنچه در این دوره اتفاق افتاد پرداخت و گفت: فراخوان جشنواره در فروردین ۱۴۰۴ داده شد و قرار بود تیرماه این جشنواره را برگزار کنیم اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. وی گفت: تعداد آثار ارسال شده دو هزار و ۴۴۰ اثر در ۵ بخش بود که ۲۱۰ اثر در بخش مستند ۱۵۳ اثر در بخش فیلم داستانی کوتاه، هزار و ۵۴۶ اثر در بخش پویانمایی، ۱۵۸ اثر در بخش فیلم‌نامه‌نویسی و ۳۷۱ اثر در بخش نماهنگ در نهایت انتخاب شد. به گفته او آثار سینمایی که در این دوره از جشنواره ایثار داوری شد شامل ۹ اثر سینمایی، ۳۱ اثر داستانی کوتاه، ۳۷ اثر مستند و ۱۴ اثر پویانمایی بود.

مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز در سخنانی کوتاه ضمن تشکر از هنرمندانی که در این مراسم حضور داشته‌اند، گفت: ایثار گذشتگان به اندازه‌ای بر شانه‌های ما سنگینی می‌کند که یاد نکردن از آن‌ها ناانصافی است. انتخاب تبریز به عنوان میزبان جشنواره انتخاب هوشمندانه‌ای است، چراکه این شهر در دوران معاصر و خصوصا ۱۲ روز جنگ نقشی مهم در ایثار و فداکاری داشته است. به گفته او ترجمه ایثار گذشته برای آینده ممکن است متفاوت‌تر باشد. محمدزاده اضافه کرد: نقش ایثار در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی بسیار تامل برانگیز بود و تولید آثار با محوریت ایثار در خصوص آن دوران، می‌تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در جامعه داشته باشد.

در ادامه این مراسم برنامه‌های ویژه و تقدیر برگزار و در ادامه آرای گروههای داوری به شرح زیر اعلام شد:

* برگزیدگان بخش «تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران»

برگزیده بهترین نماهنگ:

- - با هدف تقدیر از استان‌های موفق در عرصه تولید آثار هنری، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید نماهنگ (شهید) تعلق می‌گیرد به رئیس اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان شمالی جناب آقای جواد روحانی

- برگزیده بهترین برنامه تلویزیونی:

- - با هدف تقدیر از استان‌های موفق در عرصه تولید آثار هنری، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید برنامه تلویزیونی (دلارام جنگ) تعلق می‌گیرد به معاون فرهنگی آموزشی سرکار خانم بیتا جلالی فراهانی

- و رییس اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ سرکار خانم خدیجه حافظی

برگزیده بهترین پویانمایی:

- با هدف تقدیر از استان‌های موفق در عرصه تولید آثار هنری، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید پویانمایی (شال سرخ) تعلق می‌گیرد به معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران. جناب آقای محمد علیزاده

برگزیده بهترین داستانی:

- با هدف تقدیر از استان‌های موفق در عرصه تولید آثار هنری، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید داستانی کوتاه (نامه) تعلق می‌گیرد به معاون فرهنگی آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان. جناب آقای اسماعیل ایوبی

برگزیده بهترین مستند کوتاه:

- با هدف تقدیر از استان‌های موفق در عرصه تولید آثار هنری، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید مستند کوتاه (طلوعی از نخلستان) تعلق می‌گیرد به معاون فرهنگی آموزشی جناب آقای نبی الله زارعی

- و کارشناس فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس. جناب آقای حسین استوان

برگزیده بهترین مستند بلند:

- با هدف تقدیر از استان‌های موفق در عرصه تولید آثار هنری، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به خاطر تولید مستند بلند (ایستاده در کنار تیمز) تعلق می‌گیرد به کارشناس اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد مرکز جناب آقای کامیار قربانی

برگزیدگان بخش مسابقه

*برگزیدگان بخش «فیلمنامه نویسی»

فیلمنامه کوتاه:

- هیئت داوران، لوح تقدیر و جایزه نقدی را برای بهترین فیلمنامه داستانی کوتاه تقدیم می‌کند به نویسنده فیلمنامه کوتاه داستانی «مادری» جناب آقای سجاد یحیی‌پور

- و همچنین لوح تقدیر و جایزه نقدی را برای بهترین فیلمنامه داستانی کوتاه تقدیم می‌کند به نویسنده‌ی فیلمنامه داستانی کوتاه «جَرَکس» جناب آقای عقیل جماعتی

- هیئت داوران در بخش بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره را تقدیم می‌کند به: نویسنده‌ی فیلمنامه کوتاهِ «جنگاور» جناب آقای کیانوش احمدی،

فیلمنامه سینمایی: هیئت داوران در بخش بهترین فیلمنامه سینمایی، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره را تقدیم می‌کند به: نویسنده‌ی فیلمنامه سینماییِ «شکارِ ژنرال» جناب آقای حمید زرگرنژاد

*برگزیدگان بخش نماهنگ

برگزیده بهترین نماهنگ:

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- برگزیده‌ی سوم: هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده‌ی سوم نماهنگ را تقدیم می‌کند به: تهیه کننده نماهنگ «قصه‌ی عاشقان» جناب آقای حسن مجیدی

- برگزیده‌ی دوم: هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده‌ی دوم نماهنگ را تقدیم می‌کند به: تهیه کننده نماهنگ «بعدِ تو» جناب آقای محمد جواد موحد،

- برگزیده‌ی اول: هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برگزیده‌ی نخست نماهنگ را تقدیم می‌کند به: تهیه کننده نماهنگ «بله جان» سرکار خانم سهیلا زیرک

* برگزیده بهترین نماهنگ با استفاده از هوش مصنوعی:

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- بهترین دستاورد فنی و هنری: هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین دستاورد فنی و هنری را تقدیم می‌کند به: تهیه کننده نماهنگ «ناجیه» جناب آقای یوسف بخشایش،

- بهترین اثر: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین نماهنگ مبتنی بر هوش مصنوعی تعلق می‌گیرد به: تهیه کننده نماهنگ «راه بیداران» جناب آقای مسعود مهراد،

۱- برگزیدگان بخش پویانمایی

برگزیده بهترین پویانمایی دستاورد فنی هنری:

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین دستاورد فنی هنری تعلق می‌گیرد به: کارگردان پویانمایی «شال سرخ» جناب آقای مقداد جعفرزاده

برگزیده بهترین کارگردانی پویانمایی:

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی پویانمایی تعلق می‌گیرد به: کارگردان پویانمایی «اسطوره» جناب آقای سید مصطفی حسینی،

برگزیده بهترین پویانمایی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین پویانمایی تعلق می‌گیرد به: تهیه کننده‌ی پویانمایی «پیچ تاریخی» جناب آقای میلاد محمدی،

۲- برگزیدگان مستند کوتاه

بهترین پژوهش مستند کوتاه:

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین پژوهش مستند کوتاه را تقدیم می‌کند به: پژوهش و نویسندگی مستند کوتاه «دوبرو» سرکار خانم سیده مرضیه یثربی،

بهترین تصویربرداری مستند کوتاه:

-

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تصویربرداری مستند کوتاه را تقدیم می‌کند به: تصویربردار مستند کوتاه «ارس بانان» جناب آقای مهدی صالحیار

بهترین تدوین مستند کوتاه:

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تدوین مستند کوتاه را تقدیم می‌کند به: تدوینگرِ مستند کوتاه «تاج بی‌بی» جناب آقای سیدابراهیم مسبوق

بهترین کارگردانی مستند کوتاه:

- هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی مستند کوتاه را تقدیم می‌کند به: کارگردان مستند کوتاه «تاج بی‌بی» جناب آقای سید ابراهیم مسبوق،

بهترین مستند کوتاه:

- - هیئت داوران آرای خود را در این بخش به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین مستند کوتاه را تقدیم می‌کند به: تهیه کننده مستند کوتاه «دوبرو» سرکار خانم سیده مرضیه یثربی،

۳- برگزیدگان مستند بلند

بهترین پژوهش و گفتار متن مستند بلند:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین پژوهش و گفتار متنِ مستند بلند را تقدیم می‌کند به: پژوهشگر مستند بلند «فریم‌های فلسطینی» جناب آقای سعید فرجی

بهترین تصویربرداری مستند بلند:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تصویربرداری مستند بلند را تقدیم می‌کند به: مدیر تصویربرداری مستند بلند «خشت و خون» جناب آقای عقیل جماعتی

بهترین تدوین مستند بلند:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تدوین مستند بلند را تقدیم می‌کند به: تدوینگران مستند بلند «آقای دیپلمات» جناب آقای رسول انصاری

بهترین کارگردانی مستند بلند:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی مستند بلند را تقدیم می‌کند به: کارگردان مستند بلند «ایستاده در کنار تیمز» جناب آقای سید مصطفی موسوی تبار

- بهترین مستند بلند:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین مستند بلند را تقدیم می‌کند به: تهیه کننده مستند بلند «نامه‌ای برای ریحانه» جناب آقای ساسان فلاح فر

۴- برگزیدگان داستانی

نگاه ویژه به خانواده شهداء در فیلم داستانی:

- در این بخش هیئت داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به خاطر نگاه ویژه به خانواده معظم شهداء تقدیم می‌کند به: کارگردان فیلم داستانی «مادر» جناب آقای نعمت الله سرگلزائی

بهترین بازیگر فیلم داستانی:

- در این بخش هیئت داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر فیلم داستانی را تقدیم می‌کند به: بازیگر فیلم داستانی «تا صبح» سرکار خانم ابتسام بغلانی

بهترین فیلمنامه داستانی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلمنامه داستانی را تقدیم می‌کند به: نویسنده فیلم داستانی «راوی» جناب آقای محمد پایدار

بهترین کارگردانی فیلم داستانی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم داستانی را تقدیم می‌کند به: کارگردان فیلم داستانی «تا صبح» سرکار خانم الهام هادی نژاد

بهترین فیلم داستانی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم داستانی را تقدیم می‌کند به: تهیه کنندگان فیلم داستانی «تا صبح» آقایان مرتضی اعلایی

۵- برگزیدگان فیلم سینمایی

بهترین جلوه‌های ویژه بصری:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین جلوه‌های ویژه بصری را تقدیم می‌کند به: جناب آقای محمد برادران، برای فیلم سینمایی «احمد»

بهترین طراحی صحنه:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین طراحی صحنه را تقدیم می‌کند به: جناب آقای محمدرضا شجاعی، برای طراحی صحنه فیلم سینمایی «پیشمرگ»

بهترین چهره پردازی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین چهره‌پردازی را تقدیم می‌کند به: جناب آقای شهرام خلج، برای چهره‌پردازی فیلم سینمایی «شمال از جنوب غربی»

بهترین بازیگر مرد:

- هیئت داوران، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین بازیگر مرد را تقدیم می‌کند به: جناب آقای نادر سلیمانی بازیگر فیلم سینمایی «صیاد»

بهترین فیلمبرداری:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلمبرداری تعلق می‌گیرد به: جناب آقای علی محمد قاسمی، برای فیلم سینمایی «شمال از جنوب غربی»

بهترین تدوین:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین تدوین را تقدیم می‌کند به: جناب آقای حمید زرگرنژاد تدوینگر فیلم سینمایی «شمال از جنوب غربی»

بهترین فیلمنامه سینمایی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلمنامه سینمایی را تقدیم می‌کند به: جناب آقای بابک خواجه پاشا نویسنده فیلمنامه سینمایی «در آغوش درخت»

بهترین کارگردانی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم سینمایی را تقدیم می‌کند به: جناب آقای بابک خواجه پاشا کارگردان فیلم سینمایی «در آغوش درخت»

بهترین اثر با مضمون ایثار اجتماعی

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم سینمایی را تقدیم می‌کند به: آقایان محمدرضا مصباح و سجاد نصراللهی نسب، تهیه کنندگان فیلم سینمایی «در آغوش درخت»

بهترین اثر با مضمون ایثارو شهادت:

- هیئت داوران پس از بررسی آثار سینمایی دو اثر را به عنوان بهترین فیلم با مضمون ایثار و شهادت معرفی می‌نماید:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را تقدیم می‌کند به: تهیه کننده فیلم سینمایی «احمد» جناب آقای حبیب والی نژاد

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را تقدیم می‌کند به: جناب آقای آرش زینال خیری تهیه کننده فیلم سینمایی «پیشمرگ»

- فیلم برگزیده نگاه مردمی:

- تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می‌شود به بهترین فیلم از نگاه مردمی، تهیه کننده فیلم سینمایی «پیشمرگ» جناب آقای آرش زینال خیری

دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، با شعار ایران سرای امید با دبیری محمد کرم اللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه‌ی ویژه و مسابقه‌ی فیلم نامه‌نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید وامور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجا نشرقی و شهرداری تبریز از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه در شهر تبریز برگزار شد.

