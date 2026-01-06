علیرضا قربانی کنسرتهایش را لغو کرد/ کنسرت گذاشتن مناسب حال مردم نیست
علیرضا قربانی با انتشار متنی از لغو ادامه اجراهای تورکنسرت «ایرانم» خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تور کنسرت ایرانم، علیرضا قربانی با انتشار متنی اعلام کرد که در حال حاضر ادامه تورکنسرت «ایرانم» را برگزار نمیکند. او قرار بود از ۲۰ دی اجرای خود را در تبریز روی صحنه ببرد.
در متنی که علیرضا قربانی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، آمده است:
«مردم شریف ایران
دوستان و همراهان گرانقدر
با سلام و احترام،
بر خود لازم میدانیم صمیمانهترین سپاس و قدردانی را از شما مردم نازنین، بابت استقبال پرشور، چشمگیر و تأملبرانگیزتان از کنسرتهای گذشته و برنامههای پیشرو ابراز کنیم؛ بهویژه شما مخاطبان گرامی در شهر تبریز.
این همراهی، اعتماد و عشق شما برای ما مایهی افتخار و دلگرمی عمیق است. با این حال در شرایط کنونی کشور و با توجه به اتفاقات تلخ و رنجی که مردم شریف ایران، بهخصوص خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادهاند، متحمل شدهاند، ادامه برگزاری کنسرت «ایرانم» را (علیرغم آنکه این اثر و اجرا سرشار از مفاهیم عمیق، معنوی و اجتماعی است)، در این مقطع زمانی، نه در توان ذهنی و روحی تیم خود میدانیم و نه همراستا با حالوهوای دل مردم.
از اینرو، با نهایت احترام و به نشانه همدلی و همراهی با مردم ایران و خانوادههای داغدار، تصمیم گرفتهایم کنسرت تبریز و همچنین سایر اجراهای پیشِرو در شهرهای دیگر را به زمانی مناسبتر موکول کنیم؛ زمانی که بتوانیم در کنار هم موسیقی را زندگی کنیم.
جزئیات مربوط به زمانهای جدید، در آینده و از طریق مسیرهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
با امید به روزهایی روشنتر برای ایران عزیز
و با سپاس از صبوری، درک و همراهیتان
علیرضا قربانی
فرزند ایران ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴»
بر این اساس، هزینه بلیتهای فروختهشده کنسرت تبریز در اولین فرصت به حساب خریداران مسترد خواهد شد.