نمایشگاه «رشت، شهر باران و خاطره» برگزار شد

به گزارش ایلنا، نمایشگاه فرهنگی–هنری «رشت، شهر باران و خاطره» به مناسبت روز ملی رشت، به میزبانی پردیس موزه‌ای دفینه در تهران ۱۴ دی‌ماه افتتاح شد و تا ۱۶ دی‌ماه پذیرای علاقه‌مندان فرهنگ، هنر و مردم‌شناسی بود.

این نمایشگاه با هدف بازنمایی هویت شهری رشت و با تمرکز بر میراث ناملموس این شهر برگزار شده و آثاری در حوزه صنایع دستی، نقاشی و هنرهای تجسمی را دربرمی‌گرفت که به موضوعاتی چون باران، خاطره، زندگی روزمره، آیین‌ها، پوشاک سنتی، افسانه‌ها، مشاغل، عروسک‌های بومی و فرهنگ خوراک رشت می‌پرداخت.

در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، همایشی تخصصی نیز برگزار شد که در آن میراحمد محیط طباطبایی (رئیس ایکوم ایران) و سمیه کریمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) به ایراد سخنرانی پرداختند.

سخنرانان در این نشست بر اهمیت هویت شهری، نقش حافظه جمعی، میراث ناملموس و جایگاه رشت به‌عنوان شهری فرهنگی و تاریخی تأکید کردند.

نمایشگاه «رشت، شهر باران و خاطره» به بهانه روز ملی رشت و با نگاهی فرهنگی–پژوهشی شکل گرفته و تلاش دارد رشت را نه صرفاً به‌عنوان یک مکان جغرافیایی، بلکه به‌عنوان فضایی زنده از تجربه‌های انسانی، خاطره‌ها و روایت‌های مردمی معرفی کند.

این رویداد فرهنگی با همکاری ایکوم ایران، موزه دفینه، کانون فرهنگی هنری دایا، انجمن طومار اندیشه، مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان، انجمن ایران‌شناسی، انجمن زبان فارسی و صفحه انسان‌شناس ایرانی برگزار شده است.

در پایان مراسم افتتاحیه و همایش، از هنرمندان، پژوهشگران و شرکت‌کنندگان این رویداد فرهنگی با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

علاقه‌مندان از ۱۴ تا ۱۶ دی‌ماه از این نمایشگاه در موزه دفینه واقع در تهران، بلوار میرداماد، گالری پردیس موزه‌ای دفینه بازدید کردند.

