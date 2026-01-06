نشستن «خرگوش» یا انسان

به گزارش ایلنا، نمایشگاه انفرادی با عنوان «خرگوش/The Rabbit» با نخستین تجربه‌ی نیکزاد نجومی در زمینه‌ی مجسمه‌سازی، روز جمعه به تاریخ ۱۲ دی ماه در گالری «باشگاه» رونمایی می‌شود.

مجسمه‌ نیکزاد نجومی در امتداد منطق بصری این هنرمند در بستری متفاوت شکل گرفته، است. همچنین یادداشت‌هایی درباره‌ی نیکزاد نجومی به همراه تصاویری از او در این نمایشگاه ارائه می‌شود.

در بیانیه‌ی این نمایشگاه نوشته شده است: The Rabbit نخستین اثر حجم از نیکزاد نجومی است و به‌ عنوان امتداد منطقی زبان بصری او در مدیومی دیگر قابل خوانش است. نجومی در نقاشی‌هایش همواره به پیکره‌هایی پرداخته که در تنشی مستمر میان نظم اجتماعی و ناپایداری درونی قرار دارند. این تنش در این اثر، نه در سطح تصویر بلکه در سطح حجم، ماده و حضور فیزیکی اثر متجسد شده است. پیکره‌ی نشسته با بدنی انسانی و سری حیوان‌گون، از منطق روایت یا نمادپردازی فاصله می‌گیرد و به طرح یک وضعیت می‌پردازد. هم‌نشینی انسان و حیوان در این اثر نه به‌عنوان استعاره‌ای مستقیم بلکه به‌مثابه‌ی نشانه‌ای از تعلیق هویتی عمل می‌کند و در این هم‌نشینی، مرز میان عقلانیت، غریزه و انضباط اجتماعی به‌طور مداوم بازتعریف می‌شود. اختلال آگاهانه در تناسبات و حالت بدن که در کارنامه‌ی تصویری نجومی نیز حضوری مداوم دارد در این مجسمه به شکلی تشدیدشده بروز یافته است. وضعیت نشستن، سکون پیکره و دست‌های بسته، کیفیتی تعلیقی ایجاد می‌کند که نه به کنش می‌انجامد و نه به انفعال کامل. در این میان، مفهوم کنترل به‌عنوان امری تحمیلی نیست و به‌مثابه‌ی سازوکاری درونی‌شده مطرح می‌شود. ورود نجومی به مجسمه‌سازی، در مرحله‌ای تثبیت‌شده از مسیر حرفه‌ای او، واجد اهمیتی ساختاری است.

علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۲۰:۰۰ و جمعه@ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ در گالری باشگاه حضور یابند. گالری باشگاه شنبه تعطیل است.

نشانی: تهران، خیابان کریمخان، خیابان حسینی، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۳، طبقه سوم، شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۲۲۹۸۸

