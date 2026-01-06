کنسرت گروه «دلاهنگ» در برج آزادی

خبرگزاری کار ایران
گروه «دلاهنگ» طی روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه، در مجموعه فرهنگی برج آزادی کنسرت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، گروه «دلاهنگ» به سرپرستی مهدی فرامرزی، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از ساعت ۱۹ با اجرای دو شب کنسرت در مجموعه فرهنگی برج آزادی میزبان علاقمندان موسیقی خواهد بود. 

این اجرا با حضور ۶۰ نوازنده سازهای کوبه‌ای از جمله دف، تنبک، ضرب زورخانه، تومبا، کاخن و دیگر سازهای کوبه‌ای برگزار می‌شود و در بخش دوم، ارکستر سازهای ایرانی شامل تار، بم‌تار، قانون، سنتور، سرنا و دیگر سازهای ملودیک ایرانی، گروه را همراهی خواهند کرد. 

برنامه هر شب کنسرت در دو پارت اجرا می‌شود؛ پارت نخست به اجرای قطعات کوبه‌ای اختصاص دارد و پارت دوم با همراهی ارکستر ملودی، به اجرای قطعات فولکلور از اقوام مختلف ایرانی می‌پردازد. این آثار با سرپرستی و آهنگسازی مهدی فرامرزی و با خوانندگی محمدرضا جواهری پویا اجرا خواهند شد.

