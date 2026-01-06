خبرگزاری کار ایران
سعید پیردوست درگذشت
سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد امروز ۱۶ دی در سالروز تولدش در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

به گزارش ایلنا، سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد امروز ۱۶ دی در سالروز تولد ۸۵ سالگی‌اش به دلیل ابتلا به سرطان در منزل درگذشت. پیردوست در چند وقت اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده بود.

این بازیگر در فیلم سینمایی «خائن‌کشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینی‌فروش»، «دست‌های آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب»، «گوزن‌ها» و در سریال‌های «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «شب‌های برره»، «مرد هزار چهره»، «خسته‌دلان»، «ستایش» و … ایفای نقش کرده است.

