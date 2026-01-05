فرزانه کابلی «دلشدگان» را ویژه بانوان روی صحنه میبرد
نمایش بانوان «دلشدگان» اثری از فرزانه کابلی، نوزدهم دیماه، در تالار وحدت روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «دلشدگان» به کارگردانی طراحی حرکت و تهیهکنندگی فرزانه کابلی، ۱۹ دی ویژه بانوان در تالار وحدت روی صحنه میرود.
در این نمایش روایتی از موسیقی و حرکت اقوام مختلف ایران از جمله آذربایجان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و. . پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
نمایش «دلشدگان» از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۹ دی ویژه بانوان در تالار وحدت روی صحنه میرود و علاقمندان میتوانند بلیتهای آن را از سایت ایرانکنسرت تهیه کنند.