به گزارش ایلنا، نمایش «دلشدگان» به کارگردانی طراحی حرکت و تهیه‌کنندگی فرزانه کابلی، ۱۹ دی ویژه بانوان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

در این نمایش روایتی از موسیقی و حرکت اقوام مختلف ایران از جمله آذربایجان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و. . پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

نمایش «دلشدگان» از ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۹ دی ویژه بانوان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود و علاقمندان می‌توانند بلیت‌های آن را از سایت ایران‌کنسرت تهیه کنند.

