خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویژگی‌های سردار سلیمانی باید برای نسل جوان تبیین شود/ «حاج‌قاسم» الگوی وحدت و دفاع از کشور شد

ویژگی‌های سردار سلیمانی باید برای نسل جوان تبیین شود/ «حاج‌قاسم» الگوی وحدت و دفاع از کشور شد
کد خبر : 1737833
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آیین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز، شهید حاج قاسم سلیمانی، با تاکید بر ضرورت تبیین سیره و خصائص ممتاز این شهید برای نسل جوان، اظهار داشت: شهادت و خون پاک حاج قاسم باعث تقویت وحدت و انسجام ملی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر امروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه در مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت زینب (س) و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور مدیران، معاونین، کارشناسان و کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در محل نمازخانه این وزارتخانه برگزار شد، بیان داشت: یکی از ویژگی‌های برجسته سردار سلیمانی آن بود که در شهرهای مختلف حضور می‌یافت، برای مردم و به‌ویژه جوانان سخنرانی و به نوعی کار فرهنگی را دنبال می‌کرد. به باور من، عنایت امام حسین(ع) در اقدامات حاج قاسم مشهود بود و تلاش‌های او به ثمر می‌نشست.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اثرگذاری ماندگار اقدامات حاج قاسم حتی پس از شهادت، افزود: سردار سلیمانی در دوران حیات پربرکت خود اقدامات تأثیرگذار و ماندگاری انجام داد و شهادت او نیز سبب همگرایی و انسجام ملی شد.

صالحی‌امیری در ادامه با تاکید بر جایگاه والای شهدا نزد مردم گفت: اگر کسی در پیشگاه الهی بزرگ شود، نخست باید نزد مردم عزیز و محترم باشد. شهدایی چون حاج قاسم سلیمانی، مصداق بارز این حقیقت‌اند.

وی همچنین به اهمیت تحلیل و شناخت افرادی که در جهان از سوی خداوند برجسته می‌شوند، اشاره و تصریح کرد: می‌بایست کالبدشکافی کنیم که چرا برخی از انسان‌ها از سوی خداوند در دنیا نمایان می‌شوند و به شخصیت‌هایی برجسته تبدیل می‌گردند. شهدای والامقام و به‌ویژه سردار سلیمانی در این زمره قرار دارند.

صالحی‌امیری با بازگویی نمونه‌هایی از دوران دفاع مقدس و دیگر شهدای شاخص افزود: در طول دفاع مقدس، بسیاری از سرداران و شهدا، همچون شهید چمران، با پیروی از فرامین امام راحل، به دفاع از میهن و مقابله با دشمن پرداختند. آنان اصول و ارزش‌هایی داشتند که همواره قابل احترام است. همچنین شهید بهشتی و شخصیت‌های برجسته دیگری نظیر صیاد شیرازی، حق بزرگی بر کشور، مردم و انقلاب دارند و شهادت نصیب برگزیدگان خداوند می‌گردد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز وفات حضرت زینب (س) اشاره کرد و گفت: حضرت زینب (س) از بزرگان دین است که در واقعه کربلا مظلوم واقع شد؛ شاهد شهادت برادر، خانواده و حتی کودک شیرخواره بود، اما به مقامی رسید که با تمام مصائب گفت: «من غیر از زیبایی چیزی ندیدم.» این جلوه‌ای از عنایت الهی و عظمت شخصیت ایشان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی