ویژگیهای سردار سلیمانی باید برای نسل جوان تبیین شود/ «حاجقاسم» الگوی وحدت و دفاع از کشور شد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آیین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز، شهید حاج قاسم سلیمانی، با تاکید بر ضرورت تبیین سیره و خصائص ممتاز این شهید برای نسل جوان، اظهار داشت: شهادت و خون پاک حاج قاسم باعث تقویت وحدت و انسجام ملی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری ظهر امروز دوشنبه ۱۵ دیماه در مراسم عزاداری سالروز وفات حضرت زینب (س) و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور مدیران، معاونین، کارشناسان و کارکنان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در محل نمازخانه این وزارتخانه برگزار شد، بیان داشت: یکی از ویژگیهای برجسته سردار سلیمانی آن بود که در شهرهای مختلف حضور مییافت، برای مردم و بهویژه جوانان سخنرانی و به نوعی کار فرهنگی را دنبال میکرد. به باور من، عنایت امام حسین(ع) در اقدامات حاج قاسم مشهود بود و تلاشهای او به ثمر مینشست.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به اثرگذاری ماندگار اقدامات حاج قاسم حتی پس از شهادت، افزود: سردار سلیمانی در دوران حیات پربرکت خود اقدامات تأثیرگذار و ماندگاری انجام داد و شهادت او نیز سبب همگرایی و انسجام ملی شد.
صالحیامیری در ادامه با تاکید بر جایگاه والای شهدا نزد مردم گفت: اگر کسی در پیشگاه الهی بزرگ شود، نخست باید نزد مردم عزیز و محترم باشد. شهدایی چون حاج قاسم سلیمانی، مصداق بارز این حقیقتاند.
وی همچنین به اهمیت تحلیل و شناخت افرادی که در جهان از سوی خداوند برجسته میشوند، اشاره و تصریح کرد: میبایست کالبدشکافی کنیم که چرا برخی از انسانها از سوی خداوند در دنیا نمایان میشوند و به شخصیتهایی برجسته تبدیل میگردند. شهدای والامقام و بهویژه سردار سلیمانی در این زمره قرار دارند.
صالحیامیری با بازگویی نمونههایی از دوران دفاع مقدس و دیگر شهدای شاخص افزود: در طول دفاع مقدس، بسیاری از سرداران و شهدا، همچون شهید چمران، با پیروی از فرامین امام راحل، به دفاع از میهن و مقابله با دشمن پرداختند. آنان اصول و ارزشهایی داشتند که همواره قابل احترام است. همچنین شهید بهشتی و شخصیتهای برجسته دیگری نظیر صیاد شیرازی، حق بزرگی بر کشور، مردم و انقلاب دارند و شهادت نصیب برگزیدگان خداوند میگردد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز وفات حضرت زینب (س) اشاره کرد و گفت: حضرت زینب (س) از بزرگان دین است که در واقعه کربلا مظلوم واقع شد؛ شاهد شهادت برادر، خانواده و حتی کودک شیرخواره بود، اما به مقامی رسید که با تمام مصائب گفت: «من غیر از زیبایی چیزی ندیدم.» این جلوهای از عنایت الهی و عظمت شخصیت ایشان است.