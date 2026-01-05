سریال «آن: به دری خوش آمدید» با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از این سریال که از تازه‌ترین آثار اقتباسی از دنیای استیون کینگ به شمار می‌رود، هم‌اکنون با دوبله فارسی اختصاصی در فیلیمو در دسترس مخاطبان ایرانی قرار گرفته است.

«آن: به دری خوش آمدید» به کارگردانی اندی موشیاتی، فیلم‌ساز شناخته‌شده آرژانتینی و خالق دوگانه سینمایی موفق «آن»، ساخته شده و در ژانر وحشت و معمایی روایت می‌شود. این سریال پیش‌درآمدی بر داستان اصلی «آن» است و به ریشه‌های تاریک شهر دری در ایالت مِین می‌پردازد؛ شهری که سال‌ها بعد به کابوس پنی‌وایز و کودکانش گره می‌خورد.

داستان سریال در سال ۱۹۶۲ جریان دارد؛ زمانی که یک زن و شوهر به همراه پسرشان به شهر دری نقل مکان می‌کنند. هم‌زمان با ورود آن‌ها، ناپدید شدن مرموز یک پسربچه، آغازگر زنجیره‌ای از اتفاقات شوم و هولناک در شهر می‌شود؛ حوادثی که پرده از گذشته‌ای تاریک و رازآلود برمی‌دارد و ساکنان دری را با ترس‌هایی عمیق و ریشه‌دار مواجه می‌کند.

در این مجموعه، بازیگرانی چون بیل اسکارشگورد، جاشوا اودیک، میکال کریم فیدلر، جک مولوی لگال و آماندا کریستین به ایفای نقش پرداخته‌اند. حضور دوباره بیل اسکارشگورد در جهان «آن» از نکات مورد توجه این سریال است که برای طرفداران آثار استیون کینگ اهمیت ویژه‌ای دارد.

دوبله فارسی این سریال با مدیریت دوبلاژ حسام صادقی نیکو انجام شده و صدابرداری آن را رهام ابراهیمیان برعهده داشته است. ترجمه اثر توسط حانیه حسن‌آبادی انجام شده و امور فنی صدا نیز به عهده خشایار فیروزی بوده است.

از جمله صداپیشگان این نسخه می‌توان به حسام صادقی نیکو، محسن سرشار، شهره روحی، اعظم حبیبی، شیدا زینی، آرشیا آروین، مهرداد معمارزاده، کوروش زارع‌پناه، سحر طهرانچی، مینا گلپایگانی، ابراهیم ربیعی، میلاد مبینی، نگین خواجه‌نصیر، فرشته قدیمی و جمعی دیگر از هنرمندان دوبلاژ اشاره کرد.

اندی موشیاتی، کارگردان سریال، پیش از این با فیلم‌های «ماما» (۲۰۱۳) و دو قسمت سینمایی «آن»، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین فیلم‌سازان ژانر وحشت و از بهترین اقتباس‌کنندگان آثار استیون کینگ شناخته شده است. خواهر او، باربارا موشیاتی، نیز به‌عنوان تهیه‌کننده و نویسنده در این پروژه نقش داشته است.

