اکران و نقد «ارزش عاطفی» در سینما اندیشه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم «ارزش عاطفی» به‌کارگردانی یواکیم تری‌یر، یک اثر برگزیده در دنیای سینما است که به شکلی پیچیده و عمیق، روابط خانوادگی و زخم‌های پنهان در دل یک خانواده را به تصویر می‌کشد. ارزش عاطفی نه تنها داستانی جذاب و تأثیرگذار دارد، بلکه با استفاده از زبان سینما و تصاویری که در ذهن بیننده می‌ماند، به تحلیل روابط انسانی و پیچیدگی‌های آن می‌پردازد.

این فیلم سینمایی محصول سال ۲۰۲۵ از سینمای نروژ است و برای نخستین‌بار در بخش مسابقه‌ی اصلی جشنواره‌ی فیلم کن به‌نمایش درآمد و با تحسین گسترده‌ی منتقدان روبه‌رو شد و جایزه بزرگ را از آن خود کرد.

ارزش عاطفی به رابطه‌ی پرتنش میان یک کارگردان سرشناس و دو دختر دورافتاده‌اش می‌پردازد؛ رابطه‌ای که با تصمیم او برای ساخت فیلمی شخصی درباره تاریخچه‌ی خانوادگی‌شان، پیچیده‌تر می‌شود.

در میز نقد این نشست، بهمن کامیار، نویسنده و کارگردان، عرفان گرگین، منتقد و نویسنده سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

