اکران و نقد «ارزش عاطفی» در سینما اندیشه
فیلم سینمایی «ارزش عاطفی» Sentimental Value)) در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم «ارزش عاطفی» بهکارگردانی یواکیم ترییر، یک اثر برگزیده در دنیای سینما است که به شکلی پیچیده و عمیق، روابط خانوادگی و زخمهای پنهان در دل یک خانواده را به تصویر میکشد. ارزش عاطفی نه تنها داستانی جذاب و تأثیرگذار دارد، بلکه با استفاده از زبان سینما و تصاویری که در ذهن بیننده میماند، به تحلیل روابط انسانی و پیچیدگیهای آن میپردازد.
این فیلم سینمایی محصول سال ۲۰۲۵ از سینمای نروژ است و برای نخستینبار در بخش مسابقهی اصلی جشنوارهی فیلم کن بهنمایش درآمد و با تحسین گستردهی منتقدان روبهرو شد و جایزه بزرگ را از آن خود کرد.
ارزش عاطفی به رابطهی پرتنش میان یک کارگردان سرشناس و دو دختر دورافتادهاش میپردازد؛ رابطهای که با تصمیم او برای ساخت فیلمی شخصی درباره تاریخچهی خانوادگیشان، پیچیدهتر میشود.
در میز نقد این نشست، بهمن کامیار، نویسنده و کارگردان، عرفان گرگین، منتقد و نویسنده سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.
سهشنبه، ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.