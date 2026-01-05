خبرگزاری کار ایران
اکران و نقد «ارزش عاطفی» در سینما اندیشه

فیلم سینمایی «ارزش عاطفی» Sentimental Value)) در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم «ارزش عاطفی» به‌کارگردانی یواکیم تری‌یر، یک اثر برگزیده در دنیای سینما است که به شکلی پیچیده و عمیق، روابط خانوادگی و زخم‌های پنهان در دل یک خانواده را به تصویر می‌کشد. ارزش عاطفی نه تنها داستانی جذاب و تأثیرگذار دارد، بلکه با استفاده از زبان سینما و تصاویری که در ذهن بیننده می‌ماند، به تحلیل روابط انسانی و پیچیدگی‌های آن می‌پردازد.

این فیلم سینمایی محصول سال ۲۰۲۵ از سینمای نروژ است و برای نخستین‌بار در بخش مسابقه‌ی اصلی جشنواره‌ی فیلم کن به‌نمایش درآمد و با تحسین گسترده‌ی منتقدان روبه‌رو شد و جایزه بزرگ را از آن خود کرد.

ارزش عاطفی به رابطه‌ی پرتنش میان یک کارگردان سرشناس و دو دختر دورافتاده‌اش می‌پردازد؛ رابطه‌ای که با تصمیم او برای ساخت فیلمی شخصی درباره تاریخچه‌ی خانوادگی‌شان، پیچیده‌تر می‌شود.

در میز نقد این نشست، بهمن کامیار، نویسنده و کارگردان، عرفان گرگین، منتقد و نویسنده سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

سه‌شنبه، ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقه‌مندان به سینما، آزاد و رایگان است.

