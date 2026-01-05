خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پخش فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» از شبکه ورزش

پخش فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» از شبکه ورزش
کد خبر : 1737789
لینک کوتاه کپی شد.

فصل جدید برنامه زنده و تخصصی فوتسال «۲۰۲۰» با محوریت بررسی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴، از امروز روی آنتن شبکه ورزش سیما می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ برنامه زنده و تخصصی فوتسال «۲۰۲۰» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا علیپور، از این پس هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۱۷ از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد. این برنامه با رویکردی تحلیلی، به بررسی آخرین وضعیت لیگ‌های فوتسال ایران از ابتدای فصل ۱۴۰۴ می‌پردازد و با حضور کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتسال، مهم‌ترین موضوعات فنی و داوری این رشته را واکاوی می‌کند.

در نخستین قسمت از فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» که امروز دوشنبه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود، مهدی ابطحی کارشناس فوتسال و علیرضا سهرابی رئیس اسبق کمیته داوران فوتبال، مهمان برنامه خواهند بود. در این قسمت، سیستم کمک‌داور ویدئویی جدید فوتسال (VS) که برای نخستین بار در لیگ برتر فوتسال مورد استفاده قرار گرفته، به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه «۲۰۲۰» تلاش دارد با نگاهی دقیق و کارشناسانه، به مرجع رسانه‌ای تحلیل فوتسال ایران تبدیل شود و پاسخ‌گوی دغدغه‌های اهالی این رشته ورزشی باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی