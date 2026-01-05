نمایشهای خیابانی منتخب جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند
اسامی نمایشهای خیابانی منتخب چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از سوی دبیرخانه این رویداد هنری اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دبیرخانه چهلوچهارمین چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر اسامی آثار پذیرفته شده در بخش نمایشهای خیابانی این رویداد ملی و بینالمللی را معرفی کرد.
انتخاب آثار این بخش برعهده سمیه مهری، محمدرضا غفاری، میلاد مولوی، سعید خیراللهی و احمد صمیمی بوده است.
بر این اساس ۲۳ اثر در بخش مسابقه این دوره از جشنواره حضور دارند.
عناوین آثار بخش مسابقه به شرح زیر است:
- نمایش «امروز، درختی خواهم شد» با طراحی و کارگردانی فرامرز غلامیان - بوشهر/جزیره خارک
- نمایش «بارش» با طرحی از امیر امینی با کارگردانی آرزو علیپور - گیلان/لاهیجان
- نمایش «بازگشت به آینده» با طرحی از سامان شکیبا و کارگردانی علیرضا تاجیک - تهران/قرچک
- نمایش «بهمنشیر یک نفر» با طرحی از اصغر خلیلی و کارگردانی مجتبی خلیلی - اصفهان/اصفهان
- نمایش «تریبون» با طرحی از میثم سرآبادانی و کارگردانی مهسا افتحی- مرکزی/تفرش
- نمایش «تمام نا تمام من» با طرحی مشترک از ابوذر چهلامیرانی و جمشید عسگری با کارگردانی جمشید عسگری - تهران/تهران
- نمایش «ته این قصه…» با طراحی و کارگردانی امیر رجبپور - قزوین/ الوند
- نمایش «جهانبخش» با طرحی از سمانه شاهرخی ساردو و کارگردانی احسان بحرینی- کرمان جنوب/جیرفت
- نمایش «چهل تیکه از حکایات حکیم» با طرحی مشترک از زنده یاد حیدر رضایی و مالک آبسالان با کارگردانی مالک آبسالان-ایلام/دهلران
- نمایش «حنان» با طرحی مشترک از آرام پزشکیان و افشین خدری و کارگردانی افشین خدری - کردستان/ سنندج
- نمایش «خانواده آقای هاشمی» با طراحی و کارگردانی مارال ایزدبخش - بوشهر/بوشهر
- نمایش «سورئالیت» با طرحی از سعید بادینی و کارگردانی بنیامین نیرو - سیستان و بلوچستان/ زاهدان
- نمایش «شرمین بو» با طراحی مصطفی کولیوندی با کارگردانی محسن کولیوندی و مصطفی کولیوندی - ایلام/ایلام
- نمایش «صادق بوره» با طراحی و کارگردانی بهنام کاوه - خوزستان/آبادان
- نمایش «ققنوس» با طراحی و کارگردانی عزیز قیم - چهارمحال و بختیاری/شهرکرد
- نمایش «قلمستان» با طرحی از سیدسروش پیمبری و کارگردانی مریم دوستی ایرانی - اصفهان/اصفهان
- نمایش «قوطی کبریت» با طراحی و کارگردانی مهدی حبیبی- همدان/ ملایر
- نمایش «کوران» با طرحی از سیدمحسن موسوی و کارگردانی علیرضا شمس - اصفهان/فلاورجان
- نمایش «گلاویژ» با طراحی و کارگردانی سید فریدون احمدی - کردستان/سنندج
- نمایش «گودو در انتظار» با طراحی و کارگردانی سید سوران حسینی- کردستان/ مریوان
- نمایش «نامیران» با طرحی از مجتبی لالهزاری و کارگردانی مهسا دهقانی - یزد/ یزد
- نمایش «نزدیک یا که دور» با طراحی مشترک علیرضا زارع و علیرضا کاغذگران با کارگردانی علیرضا زارع و علیرضا کاغذگران - یزد/یزد
- نمایش «هیچ پلاس» با طرحی از سعید خیرالهی و کارگردانی امیر امینی- گیلان/لاهیجان
چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی دی و بهمن ماه سال جاری در کرمان و تهران برگزار خواهد شد و مدیریت بخش خیابانی آن را مریم کاظمی بر عهده دارد.