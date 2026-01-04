خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه نقاشی «سکوت رنگ‌ها» در برج آزادی

نمایشگاه نقاشی «سکوت رنگ‌ها» شامل آثاری از زهرا مرادی در کافه‌گالری برج آزادی افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه نقاشی «سکوت رنگ‌ها» شامل آثاری از زهرا مرادی، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه در کافه‌گالری برج آزادی افتتاح می‌شود. 

در این نمایشگاه، بیش از ۴۰ اثر نقاشی با تکنیک‌های ترکیبی به نمایش گذاشته شده است؛ «سکوت رنگ‌ها» بیانگر فضای حاکم بر این مجموعه بوده و رنگ‌ها در آن به زبان احساسات، تأمل و درون‌نگری تبدیل شده‌اند که حاصل تجربه‌های شخصی هنرمند است. 

این رویداد هنری با مدیریت مژده عسگری و همراهی حمیدرضا بنیسی کهنسال به همت گروه هنری رسام،  برگزار می‌شود و از ۱۹ تا ۲۵ دی‌ماه هر روز از ساعت ۱۱ تا ۱۶ در کافه‌ گالری برج آزادی پذیرای علاقمندان، هنرمندان و اصحاب رسانه خواهد بود.

