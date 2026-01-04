آغاز اکران «گنجشک» در گرجستان

به گزارش ایلنا، عباس غزالی، شیدا خلیق، نهال دشتی، سهیل ساعی، ساناز آقایی، آرش عزیزی، ارشیا توکلی، مرتضی زندیه، نگار منوچهری، حسین خاکساری و علی باقری بازیگران فیلم سینمایی «گنجشک» هستند.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: سهیل کریمی، تهیه‌کنندگان: مهسا سرشکی و سهیل کریمی، نویسندگان: سهیل کریمی و فاطمه قره داغی، مجریان طرح: محمد قراخانلو و سامان پروین پور، مدیر فیلمبرداری: علیرضا مجیری، مدیر صدابرداری: سامان فراهانی، تدوین: میلاد فرج الهی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، موسیقی: آرش عزیزی، طراح گریم: مونا جعفری، طراح صحنه: صبرا آهی، طراح لباس: لعیا رستمی زاده، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: بهنام مسعودی، منشی صحنه: صفورا برسان، عکاس: صحرا جمشیدی، مدیران تولید: محمدرضا منوچهری و سامان پروین پور، اصلاح رنگ و نور: استودیو فرج‌ الهی، طراح پوستر: روژان ایرجی، طراح لوگو: امین شیری، مترجم: علیرضا قره‌داغی و پخش بین‌الملل: فیلمچی.

