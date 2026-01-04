آغاز اکران «گنجشک» در گرجستان
فیلم سینمایی «گنجشک» به کارگردانی سهیل کریمی توسط کمپانی Minerva Film و Lance Film از بیستم ژانویه در سینماهای گرجستان اکران میشود.
به گزارش ایلنا، عباس غزالی، شیدا خلیق، نهال دشتی، سهیل ساعی، ساناز آقایی، آرش عزیزی، ارشیا توکلی، مرتضی زندیه، نگار منوچهری، حسین خاکساری و علی باقری بازیگران فیلم سینمایی «گنجشک» هستند.
عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: سهیل کریمی، تهیهکنندگان: مهسا سرشکی و سهیل کریمی، نویسندگان: سهیل کریمی و فاطمه قره داغی، مجریان طرح: محمد قراخانلو و سامان پروین پور، مدیر فیلمبرداری: علیرضا مجیری، مدیر صدابرداری: سامان فراهانی، تدوین: میلاد فرج الهی، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، موسیقی: آرش عزیزی، طراح گریم: مونا جعفری، طراح صحنه: صبرا آهی، طراح لباس: لعیا رستمی زاده، دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: بهنام مسعودی، منشی صحنه: صفورا برسان، عکاس: صحرا جمشیدی، مدیران تولید: محمدرضا منوچهری و سامان پروین پور، اصلاح رنگ و نور: استودیو فرج الهی، طراح پوستر: روژان ایرجی، طراح لوگو: امین شیری، مترجم: علیرضا قرهداغی و پخش بینالملل: فیلمچی.