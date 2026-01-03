به گزارش ایلنا به نقل از واحد ارتباطات و رسانه چهل‌وچهارمین جشنواره ملی فیلم فجر، در ابتدای این مراسم، منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره، ضمن خوشامدگویی به حضار و تبریک میلاد امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: آرزومندم این تقارن برای همه اهل فرهنگ، هنر و تمدن این سرزمین، برکت داشته باشد. سال گذشته این فرصت را پیدا کردیم تا نسبت به وطن، سرزمین، تاریخ و فرهنگ کشور، در حد توان ادای احترام کنیم؛ با محوریت یکی از فیلم‌های درخشان سینمای ایران، «مادر» اثر زنده‌یاد علی حاتمی. خوشحالم که امروز نیز بار دیگر با استفاده از یکی از فیلم‌های درخشان سینمای ایران و تصویری از یکی از بزرگان سینمای ایران ـ که شاید بتوان او را در تاریخ، فرهنگ و تمدن کشور معادل تخت‌جمشید دانست ـ این مسیر ادامه پیدا کرده است؛ پدیده‌ای که برای همه ما الگوست، نشان اخلاق و هنرمندی است و تأکید می‌کنم که علاوه بر رویکرد حال‌واحوالی‌اش نسبت به این سرزمین، نام ایران هیچ‌گاه از زبانش نمی‌افتد.



وی ادامه داد: فیلمی که مبنای امروز قرار گرفت، قاعده را بر «پدر» گذاشت؛ مرد ایرانی، نجابت او و نگاه عمیقش به سرزمین. با همه وجود امیدوارم همه کسانی که در ساخت این فیلم تلاش کردند و امروز در میان ما نیستند، روح بلندشان ناظر بر این جمع باشد. همچنین از عزیزانی که همت کردند و امروز در این مراسم حضور یافتند، تشکر می‌کنم؛ سرکار خانم شمسی فضل‌اللهی به عنوان بازیگر فیلم «شیرسنگی»، مسعود جعفری جوزانی تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده و رفیق خودم، محمود کلاری که سایه‌اش بر سر سینمای ایران است و اسحاق خانزادی که صدای فیلم، محصول هنرنمایی اوست.



شاهسواری افزود: می‌خواهم از آقای جعفری جوزانی، به نمایندگی از عوامل فیلم «شیرسنگی»، دعوت کنم تا از پوسترهای امسال جشنواره رونمایی کنند. این طرح، محصول خلاقیت جوان خوش‌آتیه، مهدی دوایی است. در این‌جا یادی می‌کنیم از حسین ملکی عکاس و اصغر همت که علاوه بر بازی، چهره‌پردازی فیلم را نیز بر عهده داشت. نمی‌شود جشنواره ملی فیلم فجر را آغاز کرد، در حالی که همه مطلع هستیم بهرام بیضایی عزیز دیگر در میان ما نیست، ناصر تقوایی در میان ما نیست و یاد همه این بزرگان را به پاس آنچه برای ما و به قاعده میراث برای این سرزمین به یادگار گذاشتند، گرامی می‌داریم.



وی با اشاره به تصویر پوستر جشنواره گفت: این تصویر، رخ علی نصیریان با آن نجابت و حمایلی است که بر شانه دارد و نشان از سلحشوری مردمان این سرزمین دارد و دشت پشت سر او، اثری از جمشید بایرامی است. برای همه، روزهای خوب را آرزومندم.



دبیر جشنواره همچنین با اشاره به زمان اعلام اسامی فیلم‌ها بیان کرد: امروز بسیاری از همکارانم منتظر بودند تا اسامی فیلم‌ها اعلام شود. نمی‌شود گفت متأسفانه، بلکه باید گفت خوشبختانه امروز نمی‌توانم این کار را انجام دهم؛ چراکه کیفیت بسیاری از آثاری که به‌دست ما رسیده بالاست و لازم است در یکی از بندهای مقررات تجدیدنظر کنیم و تا پایان هفته یا به‌زودی، اسامی فیلم‌ها را اعلام خواهیم کرد.



وی در پایان، ضمن قدردانی از حمایت‌های رائد فریدزاده، گفت: این جلسه بدون سپاسگزاری از آقای فریدزاده کامل نمی‌شود؛ پشتیبانی او از جشنواره از ابتدا و اراده‌اش بر استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم فجر در این ساختمان، نشانی از تغییراتی است که در جشنواره احساس می‌شود. از همه می‌خواهم نکات خود را به ما منتقل کنند، چرا که بدون توجه به شرایط جدید حرفه، صنعت و حتی جهان پیرامونی، ممکن است دچار گرفتاری شویم. باید با نسل جوان فیلمساز به گونه‌ای دیگر سخن گفت و آداب ارتباط با این نسل را مرور کرد، بدون آن‌که فراموش کنیم علی نصیریان و همه مردان این سرزمین و قهرمانان «شیرسنگی»، چشمشان به ماست.



در این مراسم، مسعود جعفری جوزانی کارگردان فیلم «شیرسنگی»، محمود کلاری، اسحاق خانزادی، شمسی فضل‌اللهی، داریوش مودبیان، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، نیکنام حسینی‌پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما و حبیب اسماعیلی، علیرضا نجف زاده،علیرضا حسینی، آیدین ظریف به عنوان اعضای هیات رئیسه خانه سینما، مریم پیرکاری مدیرعامل تصویرشهر، فاطمه محمدی، مهدی شفیعی،حامد جعفری، بهروز شعیبی، مجتبی بهزادیان، محمدرضا فرجی، رسول صادقی،علیرضا اسماعیلی، و مسعود نجفی از مدیران سازمان سینمایی حضور داشتند.

انتهای پیام/