به گزارش ایلنا، محمد مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پستی در شبکه ایکس نوشت:

«ترامپ در حالی تهدیدات پوچ خود را به همراه ادعای حمایت از ایرانیان را مطرح می‌کند که کارنامه سیاه واشنگتن در جنگ ۱۲ روزه علیه موجودیت سرزمینی ایران در برابر دیده همگان خودنمایی می‌کند. سرکوبگر متوحشی که اخیرا هزاران نفر از اعضای گارد ملی آمریکا را برای سرکوب مهاجرین بی‌پناه راهی ایالت کالیفرنیا کرد اکنون رسما تبدیل به کارگردان اغتشاشات (و نه اعتراضات مسالمت آمیز) در ایران شده است.»

