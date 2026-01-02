خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه پوشاک ایران‌مد ۱۴۰۴ آغاز به کار کرد

سیزدهمین نمایشگاه پوشاک ایران‌مد ۱۴۰۴ با حضور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، محسن گرجی پس از حضور در آیین افتتاحیه این نمایشگاه، در همراهی با دکتر قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با حضور در غرفه‌های مختلف، از نزدیک با فعالان این رویداد دیدار و با رؤسای اتحادیه‌ها و انجمن‌های زیست‌بوم هنر–صنعت مد و لباس کشور گفت‌وگو کردند.

مدیران کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در این بازدیدها، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، دستاوردها و چالش‌های فعالان حوزه مد و لباس قرار گرفتند.

بنابراین گزارش، سیزدهمین نمایشگاه پوشاک ایران‌مد ۱۲ تا ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان است.

