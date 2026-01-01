به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عصر امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، در ادامه سفر خود پس از استان یزد، شهرستان خور و بیابانک و روستای جهانی اصفهک، با حضور در شهرستان طبس، از مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و کانون‌های هویتی، تاریخی و معنوی این شهر بازدید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در آغاز برنامه‌های خود در طبس، از بازار سنتی در حال احداث این شهر بازدید و این پروژه را بخشی از سیاست بازآفرینی فضاهای تاریخی ـ اقتصادی و احیای کارکردهای اصیل بازار در زیست‌بوم شهری ایران دانست؛ سیاستی که با هدف تقویت اقتصاد محلی، حمایت از معیشت‌های بومی و بازتولید هویت تاریخی شهرها دنبال می‌شود.

صالحی‌امیری سپس با حضور در آستان مقدس امام‌زاده حسین‌بن‌موسی‌الکاظم(ع)، ضمن زیارت این مکان متبرک، بر نقش بنیادین بقاع متبرکه در تقویت سرمایه اجتماعی، تعمیق هویت دینی ـ فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری زیارتی تاکید کرد و این ظرفیت‌ها را از ارکان مغفول اما راهبردی توسعه فرهنگی مناطق دانست.

وی همچنین با حضور بر مزار شهدای والامقام شهرستان طبس، با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و امنیت، ثبات و استمرار هویت ملی و فرهنگی ایران اسلامی را مرهون ایثار و فداکاری آنان عنوان کرد.

در ادامه این سفر، وزیر میراث‌فرهنگی از باغ تاریخی گلشن طبس بازدید کرد و این مجموعه را نمونه‌ای ممتاز از دانش بومی ایرانی در سازگاری با اقلیم کویری، تلفیق معماری و طبیعت دانست؛ ظرفیتی کم‌نظیر که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی ایران در سطح ملی و فراملی ایفا کند

انتهای پیام/