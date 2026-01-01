خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از پروژه‌ها و ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی طبس/ تبلور هم‌افزایی تاریخ، ایمان و زیست‌بوم کویری

بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از پروژه‌ها و ظرفیت‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی طبس/ تبلور هم‌افزایی تاریخ، ایمان و زیست‌بوم کویری
کد خبر : 1736367
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور میدانی در شهرستان طبس، از پروژه‌ها و ظرفیت‌های شاخص تاریخی، مذهبی و فرهنگی این شهر بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عصر امروز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، در ادامه سفر خود پس از استان یزد، شهرستان خور و بیابانک و روستای جهانی اصفهک، با حضور در شهرستان طبس، از مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و کانون‌های هویتی، تاریخی و معنوی این شهر بازدید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در آغاز برنامه‌های خود در طبس، از بازار سنتی در حال احداث این شهر بازدید و این پروژه را بخشی از سیاست بازآفرینی فضاهای تاریخی ـ اقتصادی و احیای کارکردهای اصیل بازار در زیست‌بوم شهری ایران دانست؛ سیاستی که با هدف تقویت اقتصاد محلی، حمایت از معیشت‌های بومی و بازتولید هویت تاریخی شهرها دنبال می‌شود.

صالحی‌امیری سپس با حضور در آستان مقدس امام‌زاده حسین‌بن‌موسی‌الکاظم(ع)، ضمن زیارت این مکان متبرک، بر نقش بنیادین بقاع متبرکه در تقویت سرمایه اجتماعی، تعمیق هویت دینی ـ فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری زیارتی تاکید کرد و این ظرفیت‌ها را از ارکان مغفول اما راهبردی توسعه فرهنگی مناطق دانست.

وی همچنین با حضور بر مزار شهدای والامقام شهرستان طبس، با نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و امنیت، ثبات و استمرار هویت ملی و فرهنگی ایران اسلامی را مرهون ایثار و فداکاری آنان عنوان کرد.

در ادامه این سفر، وزیر میراث‌فرهنگی از باغ تاریخی گلشن طبس بازدید کرد و این مجموعه را نمونه‌ای ممتاز از دانش بومی ایرانی در سازگاری با اقلیم کویری، تلفیق معماری و طبیعت دانست؛ ظرفیتی کم‌نظیر که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی ایران در سطح ملی و فراملی ایفا کند

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی