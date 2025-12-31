خبرگزاری کار ایران
نمایشگاه «رقص گل‌ها» برگزار می‌شود

نمایشگاه انفرادی نقاشی «رقص گل‌ها» روز جمعه ۱۲ دی‌ماه در برج آزادی افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه نقاشی «رقص گل‌ها» با آثاری از صنم دشتی، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه در تالار آینه برج آزادی افتتاح می‌شود. 

در این نمایشگاه که شامل ۳۰ اثر نقاشی با تکنیک گواش است، گل‌ها از قالب ایستای همیشگی خارج شده و به عناصری زنده، پویا و در حال حرکت تبدیل می‌شوند؛ آثاری که گفت‌وگویی شاعرانه میان طبیعت و احساس را شکل می‌دهند و در آن‌ها رنگ‌ها به رقص درمی‌آیند و سکوت، معنا می‌یابد. 

این مجموعه به همت شهلا کوهستانی و با مشارکت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و مؤسسه فرهنگی هنری حریر هنر شرق برگزار می‌شود. 

علاقمندان به هنرهای تجسمی می‌توانند از جمعه ۱۲ تا ۱۹ دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۷، از این نمایشگاه در تالار آینه برج آزادی بازدید کنند.

 

