خبرگزاری کار ایران
English العربیه
اسامی نامزدهای بخش «کتاب و سینما» در جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

اسامی نامزدهای فیلمنامه اقتباسی بخش کتاب و سینما در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اعضای هیات انتخاب و داوری بخش کتاب و سینما در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران متشکل از مرجان اشرفی‌زاده، محمدعلی سجادی و مجید کیانیان از بین فیلمنامه‌های اقتباسی رسیده به این دوره جشنواره، نامزدهای نهایی را به شرح زیر اعلام کردند:

«بازی» به نویسندگی محمدرضا مهربانی از قم

«گرگ» به نویسندگی امیر یغمایی از گنبدکاووس

«باغ شکلات» به نویسندگی زهرا شفیعی از شیراز

«مرغ دریایی» به نویسندگی عمار خطی از تهران

«جای پدر» به نویسندگی اردلان اسلامی از تهران

بر اساس این گزارش، فیلمنامه اقتباسی برگزیده بخش کتاب و سینما در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، همزمان با آیین پایانی هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، عصر سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴ در موزه سینما، سالن فردوس معرفی خواهد شد.

