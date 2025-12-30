همافزایی دولت و بخشخصوصی برای بازتعریف حکمرانی گردشگری ایران/ اصلاح ساختارهای مالیاتی و بانکی، پیشنیاز جهش گردشگری/ گردشگری، ستون نجیب اقتصاد ملی
نشست اعضای انجمنهای صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بستری برای گفتوگوی سازنده، همدلانه و آیندهنگر میان دولت و بخش خصوصی فراهم کرد؛ نشستی که در آن، چالشها و راهکارهای کلان صنعت گردشگری با رویکردی توسعهمحور، امیدآفرین و اصلاحگرایانه بررسی شد.
بهگزارش ایلنا، نشست اعضای انجمنهای صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عصر امروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ در سالن فجر برگزار شد.
انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تبیین محورهای اصلی جلسه، گفت: حمایت از واریز هزینه هتل و ایرلاین گردشگران خارجی به حساب دفاتر خدمات مسافرتی، مقابله با برخوردهای سلیقهای در حوزه مالیات، بازنگری در نحوه اعمال مالیات بر درآمد گردشگران خارجی و اصلاح سیاستهای مالیاتی مرتبط با دفاتر خدماتی، از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست است.
او افزود: ثبت تاسیسات جدید گردشگری از جمله هتلبوتیکها از طریق درگاه ملی، حل مسئله توریستکارت، افزایش گردشگران سیاحتی پس از برگزاری رودشوی عراق و نیز استمهال و بخشودگی مالیاتی برای تأسیسات گردشگری، از دیگر مطالبات جدی بخشخصوصی بهشمار میرود.
بازطراحی گردشگری سلامت با رویکرد فرهنگی و بینبخشی
محسنیبندپی با اشاره به تدوین آییننامه گردشگری سلامت تصریح کرد: تولیت این حوزه از نگاه صرفاً پزشکی خارج شده و به بخش فرهنگی سازمان برنامه و بودجه منتقل شده است تا گردشگری سلامت با رویکردی جامع، بینبخشی و متوازن مدیریت شود.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیتهای مشترک میان وزارت میراثفرهنگی و معاونان اقتصادی و دارایی در حوزه مالیاتی را مطرح کرد و گفت: هدف این کمیته، حل نظاممند مسائل مالیاتی فعالان گردشگری با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال است.
اجلاس گردشگری نوروز؛ پیوند دیپلماسی فرهنگی و نشاط اجتماعی
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی با اشاره به میزبانی ایران از اجلاس وزرای گردشگری نوروز، افزود: در این رویداد، علاوه بر کشورهای عضو، میزبان سایر کشورها نیز خواهیم بود و این اجلاس میتواند نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی و تقویت دیپلماسی گردشگری ایفا کند.
گردشگری، ستون نجیب اقتصاد ملی
در ادامه، حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، با تاکید بر جایگاه راهبردی گردشگری در اقتصاد کشور گفت: اگر بپذیریم که چرخ اقتصاد کشورها با حضور گردشگران میچرخد، باید اذعان کرد که صنعت گردشگری ایران حتی در دشوارترین شرایط نیز با نجابت و مسئولیتپذیری به فعالیت خود ادامه داده است.
او افزود: گردشگری داخلی و دریایی امروز فعال است و بهتازگی کمیته صیانت از حقوق مردم را با هدف ارتقای اعتماد عمومی تشکیل دادهایم.
مطالبه تسهیلات پایدار برای تثبیت دفاتر خدمات مسافرتی
سعید ولیزاده، نماینده انجمن صنفی دفاتر مسافرتی خراسانرضوی، با اشاره به تجربه تسهیلات گذشته، خواستار طراحی مجدد تسهیلات هدفمند برای خرید مکان دفاتر خدمات مسافرتی شد تا پایداری فعالیت این دفاتر تقویت شود.
حمایت از سرمایه انسانی؛ شرط ماندگاری صنعت گردشگری
محمود فخری، مدیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس، با تاکید بر ضرورت ثبات سیاستهای حمایتی گفت: حمایت از حفظ نیروی انسانی فعال در دفاتر خدمات مسافرتی، ضرورتی انکارناپذیر است. افزایش اختیارات مدیرانکل استانی، تقویت نقش هیئتامنایی بخشخصوصی، تسهیل واردات خودروهای موردنیاز گردشگری و حمایت از حضور دفاتر در نمایشگاههای بینالمللی میتواند به پویایی این صنعت کمک کند.
تمرکز مرجع صدور مجوزها؛ گامی بهسوی انسجام نهادی
علی گلوند، مدیر انجمن صنفی حرفهای گردشگری استان البرز، با تاکید بر کارآمدی ساختارهای متمرکز، گفت: تمرکز مرجع صدور مجوزهای گردشگری در وزارت میراثفرهنگی میتواند به انسجام، شفافیت و اثربخشی سیاستهای این حوزه منجر شود.
رفع هشدارهای سفر؛ کلید فعالسازی بازارهای بینالمللی
حسین نصر، مدیر انجمن صنفی دفاتر گردشگری استان اصفهان، با ابراز امیدواری نسبت به رفع هشدارهای سفر و حل مشکل کارتهای بانکی گردشگران خارجی، گفت: توسعه گردشگری صنعتی در دستور کار فعالان این حوزه است و رفع موانع ساختاری میتواند مسیر رشد آن را هموار کند.
تقویت جایگاه تشکلها در حکمرانی گردشگری
محمد بهمنش، رئیس هیئتمدیره انجمن خدمات مسافرتی خراسانجنوبی، با تاکید بر مسئولیت دفاتر در تأمین امنیت و رضایت گردشگران، خواستار معرفی انجمن گردشگری ایران بهعنوان نماینده رسمی دفاتر خدمات مسافرتی شد.
مناطق آزاد و پنجره واحد گردشگری؛ مسیر یکپارچگی سیاستها
محمد زهی، نماینده کمیته همکاری مشترک مناطق آزاد، با تاکید بر ضرورت همراستاسازی سیاستهای مناطق آزاد با راهبردهای ملی گردشگری، گفت: پنجره واحد گردشگری میتواند نقش کلیدی در تسهیل سرمایهگذاری و کاهش بروکراسی ایفا کند.
پس از بحران؛ ضرورت نگاه آیندهپژوهانه در گردشگری
علی غمخوار، دبیر جامعه تورگردانهای ایران، با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند پس از بحرانها، پیشنهاد ایجاد یک هسته تخصصی در وزارت میراثفرهنگی برای سیاستگذاری در دوران پسابحران را مطرح کرد.
دیپلماسی گردشگری و ضرورت سرمایهگذاری در برند ایران
در ادامه، اکبر غمخوار، رئیس هیئتمدیره جامعه تورگردانهای ایران، با اشاره به برگزاری موفق رودشوی عراق و برنامهریزی برای جذب گردشگران منطقه، تاکید کرد: ایران با تمدنی گسترده و ظرفیتهای کمنظیر، نیازمند سرمایهگذاری مؤثرتر در تبلیغات بینالمللی و برگزاری رویدادهای گردشگری است.
ساماندهی تورهای غیرمجاز؛ صیانت از حقوق گردشگران
در پایان، فرامرز حیدری، رئیس هیئتمدیره انجمن دفاتر مسافرتی چهارمحال و بختیاری، خواستار حمایت وزارت میراثفرهنگی برای ساماندهی و مقابله با فعالیت تورهای غیرمجاز شد و آن را گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری دانست.