مژده شمسایی اعلام کرد؛
پیکر بهرام بیضایی به ایران نمیآید/درخت بکارید تا سمبل ایستادگیاش باشد
مژده شمایی همسر زندهیاد بهرام بیضایی درباره بازگرداندن پیکر او به ایران متنی را نوشته است. او در بخشی از توضیحاتش بیان کرده: پیکر بیصدای بیضایی فقط مطلوب کسانی تاست که مسبب خروج او از ایران بودهاند. بهرام بیضایی هرکجا باشد آنجا ایران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مژده شمسایی همسر زندهیاد بهرام بیضایی با انتشار متنی تلویحا درباره بازگرداندن پیکر این نویسنده و کارگردان به کشورمان توضیحاتی ارائه کرده است.
«برای آنها که با حسن نیست خواستار بازگشت بیضایی به ایران هستند.
پیکر بهرام بیضایی کلمات و اندیشه اوست. فیلمها و آثار نوشتاری اوست. او دو فیلم توقیف شده و یک فیلم کمتر دیده شده دارد و هماکنون جلوی انتشار دستکم چهار کتابش را گرفتهاند.
مطالبه ملی باید انتشار کتابهای «جاناوبلادور» و «گزارش اردویراف»، «طربنامه» و «داش آکل به گفتهی مرجان» باشد. مطالبه ملی به نمایش درآمدن عمومی «غریبه و مه»، «چریکهی تارا»، «مرگ یزدگرد» است. ایمان دارم بهترین هدیهی تولد همه ی زندگیاش خواهد بود.
اگر بیضایی را دوست دارید، درخت همیشه سبزی به نام او بکارید تا سمبل ایستادگی و سرسبزیاش باشد؛ حتی درختی در حافظیه، درختی در آران کاشان یا جای جای ایران که همیشه قلبش به عشق آن میتپید و لحظهای از آنجا دور نشد.
پیکر بیصدای بیضایی فقط مطلوب کسانی تاست که مسبب خروج او از ایران بودهاند. بهرام بیضایی هرکجا باشد آنجا ایران است.