به گزارش خبرنگار ایلنا، مژده شمسایی همسر زنده‌یاد بهرام بیضایی با انتشار متنی تلویحا درباره بازگرداندن پیکر این نویسنده و کارگردان به کشورمان توضیحاتی ارائه کرده است.

«برای آنها که با حسن نیست خواستار بازگشت بیضایی به ایران هستند.

پیکر بهرام بیضایی کلمات و اندیشه اوست. فیلم‌ها و آثار نوشتاری اوست. او دو فیلم توقیف شده و یک فیلم کمتر دیده شده دارد و هم‌اکنون جلوی انتشار دستکم چهار کتابش را گرفته‌اند.

مطالبه ملی باید انتشار کتاب‌های «جاناوبلادور» و «گزارش اردویراف»، «طرب‌نامه» و «داش آکل به گفته‌ی مرجان» باشد. مطالبه ملی به نمایش درآمدن عمومی «غریبه و مه»، «چریکه‌ی تارا»، «مرگ یزدگرد» است. ایمان دارم بهترین هدیه‌‌ی تولد همه ی زندگی‌اش خواهد بود.

اگر بیضایی را دوست دارید، درخت همیشه سبزی به نام او بکارید تا سمبل ایستادگی و سرسبزی‌اش باشد؛ حتی درختی در حافظیه،‌ درختی در آران کاشان یا جای جای ایران که همیشه قلبش به عشق آن می‌تپید و لحظه‌ای از آنجا دور نشد.

پیکر بی‌صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی تاست که مسبب خروج او از ایران بوده‌اند. بهرام بیضایی هرکجا باشد آنجا ایران است.

انتهای پیام/