English العربیه
حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شورای خلیفه‌گری ارامنه/ صیانت از میراث‌دینی در مسیر همزیستی فرهنگی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آستانه فرارسیدن سال نو میلادی، با حضور در کلیسای سرکیس مقدس و شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال کشور، در نشستی با نمایندگان و بزرگان جامعه ارامنه، آخرین وضعیت حمایت‌ها و اقدامات مرتبط با صیانت از میراث دینی ارامنه را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، ضمن بازدید از کلیسای تاریخی سرکیس مقدس، در شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال کشور و به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی و میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) حضور یافت.

در این نشست، آرا شاوردیان نماینده ارامنه مسیحی تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از حضور وزیر میراث‌فرهنگی در جمع جامعه ارامنه، به حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی و مدیران‌کل استانی از جامعه ارامنه و مراکز دینی و مذهبی این جامعه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۸۰ کلیسای فعال در سراسر کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: استان‌ها، به‌ویژه آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، در حوزه مرمت و بهسازی کلیساهای ثبت‌جهانی و مراکز دینی ارامنه، حمایت‌های ویژه‌ای را دنبال کرده‌اند.

همچنین گقارد منصوریان نماینده ارامنه اصفهان و جنوب کشور، با اشاره به مرمت و بهسازی ۱۳ کلیسا در استان اصفهان، کلیساهای تاریخی را نماد روشن همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در ایران دانست و گفت: در کشور هیچ‌گونه تفکیکی میان مذاهب و مراکز دینی و مذهبی ادیان وجود ندارد و این مراکز با نگاهی واحد و برابر مورد توجه قرار می‌گیرند.

در ادامه، اراکل کاده‌چیان دستیار اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، حضور وزیر میراث‌فرهنگی در این مکان را موجب خرسندی جامعه ارامنه توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از دوستی، مودت و پیوند فرهنگی دیرینه میان ایرانیان و ارامنه دانست.

وی با اشاره به سابقه تاریخی ایران، این سرزمین را نماد کامل فرهنگ ایرانی و علاقه عمیق به میراث گذشته توصیف کرد و افزود: میراث‌فرهنگی همچون پلی، گذشته را به حال پیوند می‌دهد. جامعه ارامنه آمادگی خود را برای مشارکت فعال در حفاظت و نگهداری از میراث تاریخی و فرهنگی اعلام می‌کند.

کاده‌چیان در پایان، با اشاره به میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) به‌عنوان پیامبر صلح، عشق و دوستی، برای ملت ایران آرزوی سلامتی، آرامش و صلح کرد.

در بخش دیگری از این نشست، محمدحسن طالبیان عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ارائه گزارشی اعلام کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ اثر مرتبط با جامعه ارامنه در کشور مستندسازی و ثبت ملی شده است.

وی با اشاره به معماری شاخص کلیسای وانک، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های گردشگری سه کلیسای ثبت‌جهانی سنت تاتاووس، سنت استپانوس و زور زور تاکید کرد.

طالبیان همچنین به تبدیل یکی از مدارس تاریخی به موزه در خیابان سی‌تیر اشاره کرد و توسعه این خیابان را به‌عنوان «محور ادیان» اقدامی مهم در معرفی تنوع دینی و همزیستی فرهنگی در ایران دانست.

 

 

