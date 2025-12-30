محسن گرجی:
تمرکز بر مدلهای کسبوکار و جذب سرمایهگذار در حوزه مد و لباس ضروری است
جلسه کارگروه مد و لباس استان سمنان با حضور محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و معاون استانداری سمنان به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس؛ در این جلسه که در محل استانداری سمنان و پس از افتتاح دومین رویداد ملی جلیقه ایرانی تشکیل شد، محسن گرجی، با قدردانی از براری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بهدلیل میزبانی رویداد جلیقه ایرانی گفت: برگزاری همزمان رویداد «جلیقه ایرانی» و جلسه کارگروه، نشاندهنده نگاه منسجم و تعاملمحور در این حوزه است. حسنخلق و رویکرد تعاملی ایشان بهخوبی توانسته بستر مناسبی برای همکاری و پیشبرد امور فراهم کند.
وی با تأکید بر لزوم پایبندی به قانون در برگزاری جلسات کارگروه تصریح کرد: حضور اعضای حقوقی کارگروه مد و لباس استان که صراحتاً در متن قانون ذکر شدهاند، در جلسات کارگرو، یک ضرورت غیرقابل اغماض است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان اینکه «بخش مهمی از اقدامات این حوزه توسط همین دستگاهها انجام میشود» افزود: آنچه گاهی بهعنوان کمکاری تلقی میشود، در واقع عدم اتصال شبکهها و اطلاعرسانی ناقص ظرفیتها است، نه نبود تلاش.
وی ادامه داد: در تهران تعاملات خوبی با صداوسیما و سایر مجموعهها شکل گرفته و این ظرفیت میتواند به استانها نیز تسری یابد.
گرجی با اشاره به برگزاری جشنوارههای پوشاک مدارس توسط آموزشوپرورش گفت: این وزارتخانه دارای پلتفرم و سکوی اینترنتی مناسبی است که آثار برگزیده در آن معرفی میشوند و امکان ارتباط میان تولیدکنندگان و مدارس را فراهم میکند؛ ظرفیتی که میتواند بهصورت مؤثر در استانها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی «حوزه اقتصاد خلاق را از بخشهای مغفول کشور دانست» و اظهار داشت: در برخی کشورها مانند اندونزی و نیجریه حتی وزارت اقتصاد خلاق وجود دارد. ما نیز تجربه موفقی از حضور پوشاک با طرحهای ایرانی در نمایشگاههای روسیه داریم که با استقبال خوبی همراه بوده و نشان میدهد تمرکز بر مدلهای کسبوکار و جذب سرمایهگذار ضروری است. در همین راستا، پیشنهاد میشود جلسهای تخصصی در تهران برای بررسی این مدلها برگزار شود.
گرجی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای استانی و تیمهای تخصصی حوزه مد و لباس در برنامههای مختلف تأکید کرد و گفت: تمرکز صرف بر تهران مطلوب نیست، بر این اساس در جدیدترین فعالیت آموزشی کارگروه، از مدرسی توانمند از بندرعباس دعوت شد تا ظرفیتهای استانی بیشتر دیده شوند.
وی با اشاره به چالش سطح عرضه پوشاک ایرانی–اسلامی پیشنهاد داد: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان، برگزاری نمایشگاههای عرضه میتواند مؤثر باشد. تهران آمادگی همکاری دارد و در صورت نیاز، برگزارکنندگان باتجربه استانی معرفی خواهند شد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین با ابراز خرسندی از حضور در استان سمنان گفت: این استان دارای ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در حوزه صنعت نساجی و تولید پارچه است. همچنین تنوع جغرافیایی و محیطی سمنان، الهامبخش طراحی است و میتواند به خلق آثار اثرگذار منجر شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با بازدیدهای میدانی، از جمله از روستاهای فعال در حوزه مد و لباس کشور و با همکاری مشترک، اقدامات مؤثری در استانها رقم بخورد.