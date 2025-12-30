«هوای نو»، فرصتی برای ترسیم جایگاه هیأت

به گزارش ایلنا، در این نشست که به منظور ایجاد هم‌آهنگی و مرور سیاست‌ها و شاخص‌های داوری این دوره از مهرواره هوای نو تشکیل شد؛ حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید براینکه هیأت یک نهاد زنده، مردمی و الهی است، گفت: هیأت نه یک ساختار اداری است و نه یک پدیده دولتی؛ هیأت سرمایه عظیم اجتماعی شیعه و یکی از مؤثرترین ابزارهای جهاد تبیین در زمانه جنگ ترکیبی است و نباید نگاه حداقلی به آن داشت. انتظار از هیأت‌ها در این مقطع تاریخی، انتظاری به‌جا و متناسب با شرایط امروز است.

او با اشاره به برکات ایام و توسل جمعی به اهل‌بیت اظهار کرد: هرچه داریم از نورانیت این مجالس و توسل‌های جمعی است و اگر توفیقی در خدمت به اقامه امر اهل‌بیت حاصل می‌شود، به برکت همین نوا، نفس، حکمت، ذوق و ادب خادمان این مسیر است.

قمی با قدردانی از حضور و زحمات فعالان و کارشناسان این عرصه، افزود: استفاده از نکات دقیق، منقح و راهبردی اساتید و صاحب‌نظران، نشان‌دهنده عمق و بلوغ این جریان است. بسیاری از مفاهیم عمیق و ارزشمند در قالب کلمات کوتاه اما پرمغز بیان شد که جای تقدیر دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دو نگاه مهم در مواجهه با مسئله هیأت تصریح کرد: یک نگاه، نگاه به ارتقای درونی هیأت است؛ اینکه چگونه مسائل این سرمایه سترگ می‌تواند کمتر، رشد آن بیشتر و اثرگذاری‌اش افزون‌تر شود. نگاه دوم که شاید به اقتضائات امروز نزدیک‌تر باشد، توجه به نقش بی‌بدیل هیأت در زمانه نبرد دشوار و جنگ تمام‌عیار شناختی و رسانه‌ای است.

او ادامه داد: امروز دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ تبلیغاتی و روانی گذاشته است. رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر از تعابیری همچون جنگ ترکیبی، جنگ روایت‌ها، قبضه افکار عمومی و نبرد شناختی استفاده کرده‌اند و نقطه کانونی این میدان را «جهاد تبیین» دانسته‌اند.

قمی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در میلاد حضرت صدیقه طاهره گفت: ایشان صراحتا فرمودند که کانون، مرکز و پایگاه جهاد تبیین، هیأت است. این یعنی در میدان اصلی نبرد، هیأت می‌تواند کار را تمام و نقش تعیین‌کننده ایفا کند.

او با تأکید بر اینکه هیأت باید هیأت بماند، تأکید کرد: ما به‌دنبال سازمانی‌کردن، دولتی‌کردن یا بروکراتیک‌کردن هیأت نیستیم. هیأت یک پدیده مردمی، الهی و برخاسته از فطرت است، اما در عین حال نیازمند انسجام، حکمت، انضباط و سازوکار هوشمندانه است؛ به‌گونه‌ای که حمایت حاکمیت نیز به شکلی حداقلی و غیرمخرب صورت گیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با طرح سؤال درباره سهم هیأت در میدان واقعی نبرد امروز افزود: هیأت‌های تراز، موفق و متصل به یکدیگر می‌توانند بارهای بزرگی از دوش جامعه بردارند. تجربه‌های موفق باید شناسایی، برجسته و به‌عنوان الگو به دیگر هیأت‌ها معرفی شوند تا جریان الگوپذیری و تعمیم شکل بگیرد.

او اظهار کرد: ما خود را خادم همه هیأت‌ها، به‌ویژه هیأت‌های کوچک و محلی می‌دانیم که در حاشیه شهرها و مناطق دورافتاده، با محور محبت سیدالشهد گره‌گشایی و مسائل مردم را حل می‌کنند. این سرمایه نباید دست‌کم گرفته شود و نگاه حداقلی به آن روا نیست.

قمی با اشاره به فرآیند ارزیابی و داوری آثار و فعالیت‌ها گفت: سخت‌گیری کارشناسانه و منصفانه نه‌تنها ایراد نیست، بلکه لازمه رشد و ارتقاست. ممکن است در یک حوزه آثار خوب فراوان باشد، اما اثر ممتاز نداشته باشیم؛ این مسئله اشکالی ندارد و خود زمینه تعالی را فراهم می‌کند.

او با اشاره به رویداد «هوای نو» افزود: هدف ما صرفا داوری و ارزیابی نیست؛ بلکه مربی‌گری، انتقال تجربه و کمک به ارتقای هیأت‌هاست. این‌که به یک هیأت گفته شود کار تو خوب است، اما با رعایت چند ظرافت می‌تواند عالی و بی‌نظیر شود، یک هدیه ارزشمند است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با تأکید بر مردمی‌ماندن این جریان گفت: این مسیر نباید به یک دستگاه یا ساختار اداری تبدیل شود. سازمان تبلیغات اسلامی نیز خود را خادم این حرکت می‌داند، نه مالک آن. اگر بتوانیم با استفاده از ابزارهای هنری و رسانه‌ای، الگوهای موفق هیأتی را به جامعه معرفی کنیم، آن‌گاه هیأت‌ها در مسیر ارتقا هم نقش اجتماعی خود را ایفا می‌کنند و هم در خط مقدم جهاد تبیین اثرگذار خواهند بود.

«هوای نو»، به شناخت و رشد ظرفیت هیئات کمک می‌کند

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید باباخانی رئیس سازمان هیئت و تشکل‌های دینی با اشاره به اهمیت برگزاری مهرواره «هوای نو» گفت: ما با برگزاری رویدادهایی چون «هوای نو»، می‌توانیم فعالیت‌های پراکنده فرهنگی را به یک جریان ملی تبدیل کنیم. با توجه به این که در حال حاضر، حدود ۱۰۰ هزار هیأت و به همین تناسب، همین تعداد مداح به طور فعال در کشور و در هیئات مشغول خدمت‌رسانی هستند، یک ظرفیت عظیم مردمی را در اختیار داریم که به لحاظ اثرگذاری و استقلال، نمی‌توان آن را با سایر نهادهای فرهنگی مقایسه کرد.

او با اشاره به تأکید رهبر انقلاب به مقوله هیئات اظهار کرد: جایگاه هیئات در بعد فرهنگی نظام طی سال‌های اخیر ارتقا یافته و حجم بالایی از مسائل راهبردی جامعه اسلامی در بستر همین هیئات مذهبی عنوان می‌شوند. البته باید اذعان کرد که در حال حاضر، تمام هیئات نگاه جامع فرهنگی ندارند اما تجربه‌های موفق در شهرها و روستاهای مختلف بیانگر گسترش این نگاه در جامعه است.

باباخانی بیان کرد: رشته‌ها و شاخص‌هایی که در مهرواره «هوای نو» تعریف می‌شوند، به هیئات در طی مسیر رشد و بازبینی عملکرد خود کمک کرده و باعث می‌شود ظرفیت‌های خود را بهتر بشناسند و در راستای تعالی آن‌ها اقدام کنند.

«هوای نو»، فرصتی برای ترسیم جایگاه هیأت

در ادامه، وحید ملتجی، دبیر چهارمین دوره مهرواره «هوای نو» با آینده‌محور دانستن دور آینده این رویداد، عنوان کرد: این رویداد بسته به شرایط حاکم بر جامعه، به هیئات در طراحی برای آینده کمک می‌کند. به گفته او، فرهنگ به مثابه درختی است که در کنار تصفیه کردن هوا، هم میوه و ثمر می‌دهد و هر هیأت قادر است نقشی مشابه این درخت را در فضای اطراف خود ایفا کند.

او ادامه داد: با توجه به تغییر و تحولات سریع فرهنگی که در جامعه شاهد آن هستیم، چنانچه تدبیری برای آینده هیئات نداشته باشیم، ممکن است از اثرگذاری آن‌ها کاسته شود. درواقع، هدفی که در برگزاری مهرواره «هوای نو» دنبال می‌کنیم، ترسیم و طراحی جایگاه هیأت در افق ۱۴۱۰ است. این رویداد هنوز در ابتدای راه است و تا تبدیل شدن به یک اثر تأثیرگذار در جریان فرهنگی کشور شاید به یک دهه زمان نیاز داشته باشد. اما در این راه، می‌توان با کمک نقدهای صریح و دلسوزانه داوران و نخبگان فرهنگی، زمینه رشد و پیشرفت آن را در گذر زمان فراهم کرد.

ملتجی در پایان عنوان کرد: داوری‌های دوره چهارم از پنجم بهمن ماه آغاز می‌شود که این داوری‌ها به طور کاملا مستقل و مبتنی بر شاخص‌های مشخص شده صورت می‌گیرد. به طور قطع، معرفی پرچمداران در هر رشته، مسیر آینده هیئات را به وضوح روشن‌تر خواهد کرد.

گفتنی است مهرواره هوای نو به منظور بررسی تلاش‌های هیئات مذهبی در سراسر کشور در منظرهای مختلفی مانند مسئولیت اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی، تولیدات هنری و رسانه‌ای و آینده‌پژوهی پدیده هیأت با حضور هزاران مجموعه مردمی و هیأت مذهبی از سراسر کشور برگزار شده و مهلت ارسال آثار در چهارمین دوره این مهرواره نیز تا ۲۰ دی ماه ادامه دارد.

