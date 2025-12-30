خبرگزاری کار ایران
پایان بازبینی آثار رسیده به جشنواره موسیقی فجر

هیات انتخاب چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، ضمن بازبینی و بررسی ۲۴۸ تقاضای رسیده به دبیرخانه، آثار راه‌یافته به بخش نهایی جشنواره را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، آرش امینی دبیر این دوره از جشنواره گفت: هیات انتخاب جشنواره چهل و یکم موسیقی فجر به ترتیب حروف الفبا با حضور مجید تحریری، مهسا خویی، سپهر سعیدی، سیاوش ظهیرالدینی، محمدرضا عقیلی، کیانوش غریب‌پور، عبدالرضا مجدی، آذر هاشمی، و خود من ۲۴۸ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را بازبینی و بررسی کردیم و در نهایت طی جلسات متعدد برترین آثار و گروه‌ها برای حضور در بخش نهایی جشنواره مشخص شدند که همزمان با آغاز جشنواره اعلام خواهند شد. 

امینی همچنین افزود: ما آثار را در ۶ بخش تقسیم‌بندی کرده‌ایم که شامل «موسیقی ایرانی»، «همسرایان یا گروه‌های کُر»، «اجرای گروه‌های کودکان و نوجوانان»، «موسیقی تلفیقی و گونه‌های موسیقی پاپ»، «موسیقی کلاسیک» و «موسیقی اقوام و حرکات آئینی» می‌شود. 

چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ۱ تا ۲۸ بهمن ماه امسال به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

 

