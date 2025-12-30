به گزارش خبرنگار ایلنا، ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه به یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نواخت. این رویداد با مشارکت بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله‌یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آرش امینی دبیر جشنواره موسیقی فجر، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زینب سلیمانی و جمعی دیگر از مدیران فرهنگی از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

در خلال اجرای این برنامه در لابی تالار وحدت، نمایش چهره برخی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از جمله شهید غلامرضا محرابی، شهید حسین سلامی، شهید امیرعلی حاجی‌زاده، شهید غلامعلی رشید، شهید حسن محقق، شهید محمود باقری، شهید محسن باقری، شهید داود شیخیان، شهید علیرضا لطفی، شهید علی شادمانی، شهید محمدحسن ایزدی و شهید مهدی ربانی، از جمله تمهیداتی بود که گروه طراحی برنامه برای این اجرا در نظر گرفته بود.

در آغاز این مراسم، پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، نماهنگی از سخنرانی‌های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مقاطع مختلف دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای حاضران به نمایش درآمد.

صحبت‌های زینب سلیمانی درباره پدر

زینب سلیمانی، فرزند شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در ابتدای برنامه و همزمان با تبریک ایام میلاد حضرت علی (ع) با قدردانی از تلاش‌های صورت‌ گرفته برای زنده نگه داشتن نام این شهید گفت: در طول شش سال گذشته افراد بسیاری برای پاسداشت نام حاج قاسم سلیمانی زحمت کشیده‌اند که شایسته قدردانی‌اند.

او افزود: بی‌تردید در این سال‌ها هنرمندان بسیاری نیز به‌ صورت خودجوش برای معرفی ابعاد شخصیتی ایشان تلاش کردند که این موضوع مایه افتخار است. حاج قاسم هرگز به دنبال عنوان و لقب نبود و همواره خود را سرباز مردم می‌دانست؛ حتی زمانی که مسئولیت‌های بالاتری به او پیشنهاد می‌شد، نمی‌پذیرفت و تأکید داشت که سرباز مردم باقی بماند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پاسداشت قهرمانان ملی افزود: امیدوارم همه ما قدر قهرمانان این سرزمین را بدانیم. معرفی این چهره‌ها وظیفه همگانی ماست و من قدردان هنرمندانی هستم که با زبان هنر برای تبیین شخصیت شهید سلیمانی تلاش کرده‌اند.

قدردانی از احمد یوسف‌زاده و افشین علاء

پس از سخنان زینب سلیمانی و در حضور محمدرضا سلیمانی فرزند شهید سلیمانی، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری و مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سردار مسجدی، از احمد یوسف‌زاده نویسنده کتاب «باران گرفته است» با موضوع آزادگان سرافراز کشور و همچنین افشین اعلا نویسنده کتاب «سربازنامه» تقدیر به عمل آمد.

قدردانی از خانواده شهید سپهبد محمد باقری و خانواده سپهبد شهید غلامعلی رشید بخش بعدی این برنامه بود.

صحبت‌های وزیر فرهنگ درباره حاج قاسم

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این مراسم با گرامی‌داشت ششمین سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای دفاع مقدس، با اشاره به عنوان «ایرانمرد» که نام این برنامه به آن مزین شده است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده که امنیت ایران‌زمین مرهون ایثار و ایرانمردی شخصیتی چون حاج قاسم سلیمانی است.

وی با تأکید بر ابعاد فراتر از جغرافیای مفهوم ایرانمردی افزود: هنگامی که از سردار سلیمانی سخن می‌گوییم، با جلوه‌ای از آزادی و آزادگی در دفاع از مظلومان روبه‌رو هستیم. او در زمانی که داعش به عراق هجوم آورد، پناه مظلومان شد. ایرانمرد صرفاً مدافع یک سرزمین نیست، بلکه آزادمردی است که برای حمایت از مظلومان به میدان می‌آید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه، پیوند ایرانمردی با معنویت را از دیگر ویژگی‌های برجسته این مفهوم دانست و گفت: نسبت ایرانمرد با خداوند ویژگی مهمی است که ریشه‌های آن را می‌توان در شاهنامه فردوسی مشاهده کرد. این پیوند معنوی در شخصیت‌هایی چون شهید سلیمانی نیز به‌روشنی دیده می‌شود؛ شخصیتی که در اوج توانمندی، اتصال خود به مبدأ الهی را حفظ کرده بود.

صالحی خردورزی، عقلانیت و تدبیر را از دیگر مؤلفه‌های ایرانمردی برشمرد و اظهار کرد: ایرانمردانی چون حاج قاسم سلیمانی در زمانه‌ای پرچالش، با اتکا به خرد، عقلانیت و شجاعت، مرد میدان بودند و توانستند میان این عناصر تعادل برقرار کنند.

وی همچنین با اشاره به فضایل اخلاقی ایرانمردان گفت: اهل فضیلت بودن از ویژگی‌هایی است که در شاهنامه فردوسی و در شخصیت‌هایی چون اسفندیار به‌وضوح دیده می‌شود و همین خصایص اخلاقی را می‌توان در ایرانمردان معاصر ما، از جمله شهید سلیمانی، مشاهده کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود تأکید کرد: ایرانمردان تنها سرباز وطن نبودند، بلکه فرمانده جان و اندیشه خویش بودند و توجه به این ویژگی، ضرورتی انکارناپذیر است.

پس از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سمفونی «ایرانمرد» به آهنگسازی آرمان مهربان، با خوانندگی امیرحسین سمیعی و رهبری ارکستر نصیر حیدریان برای حاضران اجرا شد.

