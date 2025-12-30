ترجمه قزاقی جلد دوم «کتاب یک صفحهای» در آلماتی رونمایی شد
ترجمه قزاقی جلد دوم «کتاب یک صفحهای» نوشته مهدی میرعظیمی رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، نشست دورهای انجمن ایرانشناسان قزاقستان در حالی برگزار شد که این تشکل علمی، امروز به عنوان یکی از دستاوردهای ارزشمند و نتیجه پیگیریهای مجدانه مرکز فرهنگی ایران در آلماتی قزاقستان و تلاشهای مستمر و دلسوزانه جمعی از استادان پیشکسوت و نخبگان ایرانشناس قزاقستان، رسماً تأسیس و به ثبت رسیده است.
این نشست به صورت ترکیبی (حضوری و آنلاین)، میزبان صاحبنظران، پیشکسوتان و پژوهشگران جوان این حوزه بود.
در این نشست تخصصی، چهرههایی همچون باتیرخان بولاتبک؛ رئیس انجمن ایرانشناسان قزاقستان، حسین آقازاده؛ وابسته فرهنگی ایران در قزاقستان، بغداد خدایار؛ مدیر اجرایی بنیاد انتشارات « خانواده» و جمعی از استادان دانشگاه، دکتری و پژوهشگران فعال در حوزه ایرانشناسی حضور داشتند.
نشست با سخنرانی باتیرخان بولاتبک آغاز شد. وی ضمن تبیین روند شکلگیری انجمن که حاصل تعامل نزدیک میان مرکز فرهنگی ایران و نهادهای دانشگاهی قزاقستان بود، به جمعبندی فعالیتهای سال ۲۰۲۵ پرداخت.
رئیس انجمن ایرانشناسان قزاقستان با اشاره به ثبت رسمی انجمن به عنوان یک نقطه عطف، برنامههای کلان و اولویتهای پژوهشی سال ۲۰۲۶ را برای اعضا تشریح کرد.
در ادامه، حسین آقازاده، وابسته فرهنگی و رئیس مرکز فرهنگی ایران در آلماتی، با تأکید بر اینکه حمایت از این انجمن از اولویتهای اصلی مرکز فرهنگی است، بر آمادگی کامل جهت حمایت از ابتکارات علمی تأکید کرد.
وی با ارائه پیشنهاداتی عملیاتی، بر ضرورت راهاندازی وبسایت رسمی انجمن جهت نظاممند ساختن انتشار دادههای علمی و معرفی ظرفیتهای ایرانشناسی در قزاقستان به جهانیان تأکید کرد.
شرکتکنندگان در فضایی تعاملی، به بحث و تبادل نظر درباره ارتقای جایگاه انجمن پرداختند. مهمترین پیشنهادهای مطرح شده عبارت بودند از:
تثبیت هویت بصری: طراحی لوگوی اختصاصی و راهاندازی درگاه اطلاعرسانی رسمی
توسعه نشر علمی: ایجاد ساختاری نظاممند برای نگارش و انتشار مقالات تخصصی
پژوهشهای هدفمند: آغاز پروژههای سیستماتیک بر اساس نیازهای نوین علمی
نظام انگیزش: تدوین آییننامه تجلیل و اهدای جوایز به اعضای برتر و پژوهشگران فعال
بخش دیگری از این نشست به حوزهی نشر اختصاص داشت؛ جایی که از ترجمه جلد دوم «کتاب یک صفحهای» نوشته مهدی میرعظیمی رونمایی شد.
این اثر که حاصل ترجمه از زبان فارسی به قزاقی است، به همت انتشارات بنیاد عمومی «خانواده» و حمایت مرکز فرهنگی ایران در آلماتی منتشر و به بازار کتاب عرضه شده است که نشاندهنده پویایی نهضت ترجمه در میان ایرانشناسان این مرز و بوم دارد.
این نشست که نشاندهنده موفقیت الگوی همکاری میان مرکز فرهنگی و جامعه دانشگاهی قزاقستان بود، با تکیه بر دستاوردهای به دست آمده، بر تداوم جلسات به صورت منظم در فواصل زمانی هر ۲ تا ۳ ماه یکبار تأکید کرد تا روند رشد علمی و ساختاری انجمن با شتاب بیشتری ادامه یابد.