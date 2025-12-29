قاریان و حافظان ایرانی در «انجمن قراء» بنگلادش شرکت کردند

به گزارش ایلنا، در این برنامه و رویداد بین‌المللی قرآنی ۱۰ روزه، انجمن قراء بنگلادش، قاریان و حافظانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، مصر، اندونزی، الجزایر، پاکستان، بنگلادش و… شرکت داشتند.

نمایندگان ایرانی شرکت کننده در این رویداد قرآنی که با هماهنگی رایزنی فرهنگی ایران و مرکز بین المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اعزام شده بودند، اسحاق عبداللهی در رشته قرائت تحقیق و مهدی برنده در رشته حفظ کل قرآن کریم بودند.

در مراسم افتتاحیه این رویداد قرآنی در مسجد بیت المکرم، سفیر الجزایر در داکا، سیدرضا میرمحمدی رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش و عبدالسلام خان رئیس بنیاد اسلامی بنگلادش به عنوان میهمانان ویژه و به نمایندگی از کشورهای شرکت کننده و کشور میزبان سخنرانی کردند.

رایزن فرهنگی کشورمان در سخنرانی خود، گفت: امروزه با توجه به اینکه مسلمانان و جهان اسلام درگیر مشکلات و بحران‌های زیادی از ناحیه دشمنان هستند، عمل به این نسخه نجات بخش قرآنی تنها راه برون رفت از این مشکلات و تنگناهاست.

میرمحمدی افزود: لذا ما مسلمانان باید در درجه اول قرآن را بدرستی فهم کرده و سپس بدان عمل کنیم تا هم مسیر توسعه و پیشرفت به روی ما باز شود و هم بر دشمنان و مشکلات بوجود آمده از ناحیه آنان غالب شویم.

در بخش مسابقه قرائت تحقیق، اسحاق عبداللهی از کشورمان به مقام دوم رسید و قاریان اندونزیایی و مصری به ترتیب اول و سوم شدند.

در بخش مسابقه حفظ کل نیز نماینده کشورمان، مهدی برنده به مقام چهارم دست یافت. حافظان شرکت کننده از هند و بنگلادش حائز رتبه‌های اول تا سوم در این رشته شدند.

با توجه به اینکه در چارچوب برنامه‌ها و رویدادهای بین‌المللی قرآنی در بنگلادش، تاکید و تمرکز بر اجرای محافل قرآنی است، این برنامه و رویداد قرآنی نیر بر این بخش تمرکز و بخش مسابقات آن در درجه دوم توجه و اهمیت قرار داشت.

اسحاق عبداللهی و مهدی برنده از کشورمان در اجرای خود در طول برنامه‌های این رویداد در شهر داکا و شهرستان‌های دیگر، اجراهای خوب و تاتیرگذاری داشتند و مورد استقبال مخاطبان و شرکت کنندگان بنگلادشی قرار گرفتند.

شایان ذکر است در پایان برنامه‌های این رویداد قرآنی، جوایزی نقدی از سوی میزبان به قاریان و حافظان شرکت کننده از کشورهای مختلف اعطاء شد.

انتهای پیام/