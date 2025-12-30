به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

"وذکرهم بایام الله"

نهم دی‌ماه، نقطه‌ای درخشان و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران و جلوه‌ای روشن از حضور آگاهانه، همدلانه و مسئولانه ملت بصیر ایران اسلامی در صحنه دفاع از اسلام، انقلاب، ارزشها و ولایت است.

این روز، به حق در شمار ایام‌الله انقلاب اسلامی جای گرفته و یادآور پیوند عمیق مردم با آرمان‌های امام راحل عظیم‌الشأن(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، ضامن عبور کشور از فتنه‌ها و توطئه‌های پیچیده دشمنان بوده است.

بصیرت مردمی، مؤلفه اصلی این حماسه تاریخی بود. بصیرتی که سبب شد پیچیدگی‌های فتنه، پرده‌های غبارآلود فریب و عملیات روانی دشمن، نتواند اراده عمومی ملت را متزلزل سازد. نهم دی اثبات کرد که حفظ انقلاب اسلامی، صرفاً با حضور فیزیکی در صحنه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند آگاهی، تحلیل صحیح و التزام عملی به معیارهای دینی ، انقلابی وارزشی است. در این میان، ولایت‌مداری مردم ایران، همچون دژی محکم، ستونی استوار، موجب خنثی‌سازی فتنه ، بازگشت آرامش، امنیت و تقویت انسجام ملی شد.

نقش راهبردی ولی فقیه به عنوان محور وحدت، هدایت‌گر افکار عمومی و فصل‌الخطاب در بحران‌ها، در حماسه نهم دی به‌روشنی نمایان شد. تدابیر حکیمانه، صبر انقلابی و روشنگری‌های به‌موقع رهبر معظم انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز شکل‌گیری حماسه‌ای ماندگارگردید .

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ضمن گرامیداشت یوم‌الله نهم دی، این روز بزرگ را تجلی اراده الهی در نصرت ملت مؤمن ایران اسلامی دانسته و بر ضرورت حفظ هوشیاری، انسجام ملی و تداوم مجاهدت فرهنگی و تبلیغی در مسیر پاسداری از انقلاب اسلامی تأکید می‌ورزد. بی‌تردید، پاسداشت نهم دی، پاسداشت عقلانیت انقلابی، ولایت‌مداری و آینده روشن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

