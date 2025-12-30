موسوعه ۴۱ جلدی آثار محقق نائینی به چاپ دوم رسید
در پی استقبال گسترده علما و فضلای حوزههای علمیه، موسوعه ۴۱ جلدی آثار مرحوم آیتالله العظمی میرزا محمدحسین نائینی (ره) به همت مؤسسه نشر حوزههای علمیه به چاپ دوم رسید.
به گزارش ایلنا، جلد اول این مجموعه با عنوان «استوانه فقاهت» به بررسی زندگی، شرح حال، سیره علمی و افکار مرحوم آیتالله نائینی اختصاص دارد و ۴۰ جلد دیگر شامل آثار قلمی و تقریرات دروس ایشان است که عمدتاً توسط شاگردان برجسته وی به نگارش درآمده است.
این موسوعه جامع، مشتمل بر مجموعهای از آثار فقهی، اصولی، استفتائات، تقریرات دروس و اندیشه سیاسی مرحوم آیتالله نائینی است که با هدف احیا، تجمیع و عرضه منسجم میراث علمی و فکری این فقیه برجسته جهان تشیع منتشر شده است.
برخی از عناوین مجلدات این موسوعه عبارتاند از:
«استوانه فقاهت» (به زبانهای فارسی و عربی)، «الصلاة فی المشکوک»، «المحقق النائینی»، «وسیلة النجاة»، «رساله لا ضرر»، «الفتاوی»، «الاستفتائات»، «کتاب الحج»، «احکام العبادات و المعاملات»، «حاشیة العروة الوثقی»، «تنبیهالامه و تنزیهالملة»، «أجود التقریرات»، «فوائد الاصول»، «التقریرات الاصولیه»، «کتاب الصلاة» و دیگر آثار ارزشمند فقهی و اصولی که بخشی از آنها به تقریر شاگردان برجستهای همچون آیات عظام سید ابوالقاسم خوئی، محمدعلی کاظمی، شیخ حسین حلی، محمدتقی آملی و شیخ موسی خوانساری تدوین شده است.
گفتنی است کنگره بینالمللی بزرگداشت میرزای نائینی با اهتمام و مشارکت علمای بزرگ و بهویژه زعمای حوزههای علمیه ایران و عراق، با پیام ویدئویی مقام معظم رهبری و سخنرانی مراجع عظام تقلید، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مدیر حوزههای علمیه، در چهار مرحله و در شهرهای قم، مشهد، نجف و کربلا برگزار شد. این کنگره با حضور شخصیتهای برجسته علمی جهان تشیع و اعضای بیت مرجعیت شیعه در عراق، با هدف تبیین ابعاد گسترده شخصیتی، افقهای بلند فکری و پیچیدگیهای عصر زعامت آیتالله نائینی، در ماههای آبان و آذر سال جاری برگزار گردید.
تدوین و نشر این موسوعه فاخر علمی با اهتمام دبیرخانه کنگره مرحوم میرزای نائینی و عتبه مقدسه حسینیه (ع) انجام شده است.
علاقهمندان برای تهیه این مجموعه میتوانند به فروشگاه اینترنتی «نشر حوزه» به نشانی https://nashrehowzeh.ir و یا نمایشگاه کتاب حوزه واقع در قم، خیابان معلم، جنب بیت امام خمینی (ره)، مؤسسه انتشارات حوزههای علمیه مراجعه کنند.
همچنین شماره تماس ۰۹۳۸۷۹۲۴۲۲۹ پاسخگوی علاقهمندان و متقاضیان این مجموعه علمی است.