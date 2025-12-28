به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجعفر موسوی‌زاده، مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، شامگاه هفتم دیماه در نشستی خبری به تشریح برنامه‌های همایش تجلیل از مبلغان بین‌المللی ار بعین پرداخت و با بیان اینکه امسال سال دومی است که همایش مبلغان بین‌المللی اربعین حسینی برگزار می‌شود، گفت: پدیده اربعین یک پدیده تمدنی است و با شروع این پدیده خیلی از معادلات در دنیای اسلام بهم ریخت، یعنی تا قبل از آن به فعلیت رساندن خیلی از موضوعات محال بود.

وی افزود: آمار عراق حضور بالای ۲۰ میلیون زائر در سال است و زائران می‌روند و در کمال سلامتی به این سفر زیارتی می‌روند و حادثه‌ای هم رخ نمی‌دهد؛ حوادث مشابه مانند فاطیما و ... را در دنیا داریم ولی در اربعین خود مردم میزبان مردم هستند و دولت‌ها هم کمک و حمایت می‌کنند.

موسوی‌‌زاده بیان کرد: این پدیده نشان می‌دهد اگر کار به مردم سپرده شود، خودشان هم به خوبی از پس آن برمی‌آیند؛ حوزه هم چون وظیفه تبیینی و تبلیغی دارد وارد این عرصه شد و در مذاکره با مسئولان عراقی به این نتیجه رسیدیم که حرکت اربعین از اواخر محرم شروع می‌شود و در طول مدت تا نزدیک اربعین هیچ کار تبلیغی انجام نمی‌شود. ۱۳ مسیر پیاده‌روی در ۱۳ استان شناساییی شد که تقریباً همه کشور عراق را شامل می‌شود.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه با بیان اینکه برای امسال هم ۶۰۰ نقطه شناسایی شد، اظهار کرد: در چند سفر به عراق با بیش از ۱۵ مجموعه مردمی مذاکره کرده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مبلغان زباندان به خصوص زبان عربی ساماندهی و اعزام شوند.

وی افزود: مخاطبان مبلغان ما، مردم عراق به درخواست خود آنان بودند و امسال هم جریان نجف کربلا هم اضافه شد و افرادی به زبان روسی و اسپانیولی، اردو و .... هم به جمع این کاروان‌ها پیوستند.

موسوی‌زاده با اشاره به ضرورت این اعزام، اظهار کرد: صدام فضای خفقان شدیدی برای شیعه ایجاد کرده بود و بعد از اشغال عراق هم یک دفعه همه فضاها باز و فرقه‌های متعدد از جمله فرق منحرف ایجاد شدند و لازم بود علمای دین از دین مردم صیانت کنند و حضور طلاب به خیلی از شبهات پاسخ داد و جلوی انحرافات را گرفت.

وی ادامه داد: دوستان ما عمدتاً خودشان به جوانان مراجعه داشتند تا مشکلات آنان را حل کنند نه اینکه منتظر بمانند کسی به آن‌ها رجوع کند و در حقیقت مانند طبیب دوّار بطبّه رفتار می‌کردند؛ مجموعاً ۶۰۰ مبلغ زباندان به ۱۳ استان عراق اعزام شدند و ارزیابی ما شامل رضایت بیش از ۷۰ درصد مردم عراق بوده است و مجموعه‌های مردمی از حضور حوزه تقدیر کردند.

برپایی همایش تجلیل از مبلغان اربعین

موسوی‌زاه اظهار کرد: ما هر سال همایشی برگزار می‌کنیم و از مبلغان تجلیل داریم و امسال هم در روز پنجنشبه، ۱۱ دی ماه در مجتمع دارالولایه مجتمع امین تجلیل و تقدیر از طلاب زباندان اعزامی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه امسال کار جدیدی اضافه کردیم و آن تولید کلیپ و مصاحبه زنده در مورد اربعین به زبان‌های مختلف حتی چینی و ... و نمایش نقش زنان و مردان در مواکب و نحوه ارائه خدمات است، اضافه کرد: کار سوم ما هم این بود که بیش از ۳۰۰ مبلغ را در فضای اینترنتی ساماندهی کردیم تا بتوانند ابعاد مختلف اربعین را تشریح کنند و در کنار این کار تبلیغی، نشست‌های علمی با حضور اندیشمندانی از خارج کشور با اقبال زیاد مخاطبان برگزار شد.

وی افزود: جریان اربعین جریانی است که هرقدر در این عرصه کار کنیم هنوز هم جای کار دارد و در سال آینده هم این کارها با قوت و قدرت پیش خواهد رفت.

همکاری حوزه نجف و قم

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به همکاری دفتر آیت‌‌الله سیستانی و مجموعه‌های مردمی در عراق، افزود: حوزه نجف به تنهایی توانایی پوشش تبلیغی همه زائران را ندارد لذا از ایران هم به حمایت رفتیم و حوزه قم با هماهنگی آن‌ها مکمل تبلیغی بودند و نه ما جای آن‌ها را گرفیتم و نه آن‌ها جای ما را و هر زمانی نجف مقدورات لازم را داشته باشد، اولویت با آن‌ها است.

موسوی‌زاده با بیان اینکه در این همایش تعدادی از مسئولان مجامع مردمی عراق حضور خواهند داشت، گفت: سامانه منیر برای ثبت سوابق بین‌المللی برای مبلغان بین‌المللی در نظر گرفته شده که از خدمات مرکز خدمات حوزه استفاده خواهند کرد. این سامانه دوسال است کار خود را شروع کرده است.

مدیر مجتمع عالی بین‌الملل حوزه‌های علمیه افزود: موکب‌ها توسط مردم تأسیس می‌شود و عمدتاً در مسیر شلوغی مردم است و مبلغان ما کار تأسیس و موکب ندارند و فقط کار تبلیغی را در این مواکب بر عهده دارند؛ برخی فرقه‌ها از حضور طلاب نگران شده و معترض شده‌اند ولی کار ما در عرصه خدماتی

