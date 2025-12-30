«از ندیدنت خوشحالم» به نمایش خانگی رسید

به گزارش ایلنا، «از ندیدنت خوشحالم» سریال کمدی ـ درام که از آثار تازه و پرمخاطب کره جنوبی به شمار می‌رود، هم‌اکنون با دوبله اختصاصی، در فیلیمو قابل تماشا است.

«از ندیدنت خوشحالم» به کارگردانی کیم گا‌رم ساخته شده و داستانی متفاوت و انسانی را در دل فضای رسانه و سینما روایت می‌کند. وی جونگ شین، خبرنگار سرشناس حوزه سیاست، به دلایلی مجبور می‌شود از دنیای جدی و پرتنش سیاست فاصله بگیرد و به پوشش اخبار سینما روی بیاورد. همین تغییر مسیر، او را با ایم هیون جون، بازیگری معمولی اما پرتلاش، روبه‌رو می‌کند. آشنایی این دو، آغاز مسیری پر از چالش، سوءتفاهم، رشد فردی و لحظات طنز و احساسی است که به‌تدریج به رابطه‌ای عمیق‌تر منتهی می‌شود.

در این سریال که در قالب یک فصل ۱۲ قسمتی تولید شده، بازیگرانی چون جاناتان ها، چوی گی هوا، اوه یون سو، ال و نا یانگ هی ایفای نقش کرده‌اند و ترکیب بازی‌ها در کنار فیلمنامه‌ای گرم و واقع‌گرا، باعث شده «از ندیدنت خوشحالم» با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبه‌رو شود. این مجموعه در ژانر کمدی و درام ساخته شده و توانسته امتیاز ۷.۲ را در کنار رضایت ۹۲ درصدی مخاطبان به دست آورد.

مدیریت دوبلاژ این اثر بر عهده شیدا گودرزی بوده و صدابرداری آن را محمد امیری و مبین رجبی انجام داده‌اند. امور فنی دوبلاژ نیز توسط احسان صمدیار صورت گرفته است.

از جمله صداپیشگان این نسخه می‌توان به غلامرضا صادقی، شیدا گودرزی، مریم سیگارودی، علی باقرلی، احسان صمدیار، سعید نبوی، اسماعیل عسگریان، مسعود فاضلی، مریم مقدم، زهره گروسی، سارا طاهری، محمد غیاثیان، زهره واعظی، محمد ترکاشوند، محمد امیری، عسل جعفری و رضا آقاجانی اشاره کرد.

انتهای پیام/