یزد؛ میزبان دومین جشنواره نارین دخت

به گزارش ایلنا، محسن گرجی در سفر به استان یزد با حضور در جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان با بیان این موضوع بر "برگزاری منظم کارگروه استانی با حضور اعضای حقوقی با رویکرد پاسخگویی بر مبنای قانون ساماندهیمد و لباس" تاکید کرد.

وی با اشاره به "ظرفیت‌های خوب استان یزد در تولید صنعتی و دانشگاه" افزود: یزد با داشتن ظرفیتهای بالقوه و بالفعل می‌تواند یکی از استان‌های شاخص کشور در حوزه مد و لباس باشد.

گرجی در ادامه به لزوم "تفویض اختیار امور به بخش خصوصی" اشاره کرد و از لزوم صدور مجوز برای "رویدادهای مد و لباس استان بر پایه محصولات ایرانی اسلامی" گفت.

حجت‌الاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در سخنانی "برگزاری ۲ جلسه در سال جاری، اعطای ۲۲ نشان شیما، صدور بیش از ۵۰ کارت عضویت و ثبت ۱۳ موسسه تک‌ منظوره در استان یزد" را از دستاوردهای کارگروه ساماندهی مد و لباس استان دانست.

وی با اشاره به اینکه "انجمن کارگروه یکسال است که تشکیل شده و تا کنون ۴ دوره آموزشی نیز برگزار کرده، از برگزاری جشنواره پارچه یزد در این استان به عنوان شهر تولید نساجی خبر داد.

دانشی تصریح کرد: درصورت پیوند و قرابت بین تولیدکنندگان پارچه و لباس و بازار، بانماد‌های ملی و استانی می‌شود اثرگذاری خوبی داشت.

وی گفت: دوست‌داریم بالاترین ظرفیت حوزه مد و لباس را داشته باشیم و‌ در این حوزه، محور شرق کشور باشیم.

در این جلسه همچنین، میرجلیلی از فعالان حوزه مد و لباس استان خواستار فعال شدن دبیرخانه کارگروه و هماهنگی بیشتر با موسسات شد.

بنابراین گزارش، دومین جشنواره استانی مد و لباس نارین دخت، ۱۴ الی۱۶ دی ماه در استان یزد برگزار می‌شود.

انتهای پیام/