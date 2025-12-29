خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه‌محوری در وزارتخانه جایگزین تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای شده است/ سناریونویسی ضرورت امروز گردشگری ایران است

برنامه‌محوری در وزارتخانه جایگزین تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای شده است/ سناریونویسی ضرورت امروز گردشگری ایران است
کد خبر : 1734803
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز پژوهش‌ها، شریک راهبردی آینده گردشگری کشور

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی، تحلیلی و راهبردی تاکید کرد و گفت: گزارش‌های شما به ما کمک می‌کند از نگاه درون‌سازمانی فاصله بگیریم و با یک قضاوت بیرونی و واقع‌بینانه، مسیر سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشستی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از این مرکز و قدردانی از گزارش‌های کارشناسی آن، نقش این گزارش‌ها در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری را برجسته دانست.

صالحی‌امیری با اشاره به مطالعه مستمر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها اظهار کرد: این گزارش‌ها هم جنبه انتقادی دارند، هم تحلیلی و هم سیاست‌محور هستند و از رویکردهای سطحی فاصله گرفته‌اند.

وزیر میراث‌فرهنگی، تحول رویکرد مرکز پژوهش‌ها در سال‌های اخیر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: امروز شاهد گزارش‌هایی هستیم که ساختار علمی دارند، مسئله‌محورند و بر پایه تحلیل و پژوهش تهیه شده‌اند. این تحول برای ما بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به تدوین نظام جامع برنامه‌ریزی وزارتخانه تصریح کرد: برای نخستین‌بار برنامه راهبردی تا افق پایان برنامه هفتم توسعه تدوین شده است. هر استان و شهرستان برنامه مشخص، منابع انسانی، بودجه، زمان‌بندی و اهداف دقیق دارد. ما دیگر هیچ ارزیابی خارج از چارچوب برنامه نمی‌پذیریم و همه عملکردها باید بر اساس این نظام سنجیده شود.

صالحی‌امیری تاکید کرد: برنامه‌محوری جایگزین تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای شده است. منابع محدود و مطالبات گسترده‌اند؛ بدون برنامه‌ریزی راه به جایی نمی‌بریم. این رویکرد باعث شد مقاومت‌های سازمانی به همراهی تبدیل شود و بدنه وزارتخانه به ضرورت برنامه‌محوری باور پیدا کند.

او نقش گزارش‌های تحلیلی در اصلاح سیاست‌ها را کلیدی خواند و گفت: مزیت گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها این است که قضاوت بیرونی ارائه می‌دهند. هر دستگاهی که از بیرون مورد ارزیابی قرار نگیرد، دچار انحراف می‌شود. ما به این نگاه بیرونی نیاز داریم تا نقاط ضعف خود را بشناسیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به چالش‌های حوزه گردشگری افزود: گردشگری تحت تأثیر متغیرهای سیاسی، بین‌المللی و امنیتی است. بدون درک این واقعیت، نمی‌توان نسخه اجرایی نوشت. سفرهای اخیر ما به کشورهای منطقه، تمرکز بر بازارهای نوظهور و کشورهای همسایه، همگی بخشی از دیپلماسی واقع‌بینانه گردشگری است.

صالحی‌امیری همچنین به ضرورت تحلیل‌های آینده‌پژوهانه تاکید کرد و گفت: ما به سناریونویسی نیاز داریم تا بدانیم در شش ماه، یک سال و حتی در سناریوهای مختلف سیاست خارجی، وضعیت گردشگری کشور چگونه خواهد بود. در اینجا نقش مرکز پژوهش‌ها بسیار مهم است.

او خواستار شکل‌گیری نشست‌های منظم میان وزارت میراث‌فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس شد و افزود: گفت‌وگوی مستمر، تحلیل مشترک و تولید دانش کاربردی ضروری است. گزارش‌های صرفاً توصیفی یا کلی به کار ما نمی‌آید؛ ما نیازمند تحلیل‌های مسئله‌محور و اجرایی هستیم.

صالحی‌امیری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است برای آینده گردشگری کشور تصمیم بگیریم، باید با هم گفت‌وگو کنیم، واقعیت‌ها را ببینیم و بر اساس داده و تحلیل جلو برویم. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند شریک راهبردی ما در این مسیر باشد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی