آثار راهیافته و هیئت داوران بخش «سریال» جشنواره میراثفرهنگی معرفی شدند
اعضای هیئت داوران و آثار پذیرفته شده بخش «سریال» چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، در بخش «سریال» تلویزیونی و نمایش خانگی چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی مرضیه برومند، شبنم مقدمی، همایون اسعدیان، محمدرضا شریفینیا و محمدرضا ورزی داوری آثار را بر عهده دارند.
مدیریت بخش «تلویزیونی و نمایش خانگی» چهارمین دوره جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی را مجید زینالعابدین بر عهده دارد.
آثار راهیافته به بخش «سریال» عبارتند از:
۱. بادار / سیروس حسنپور (کارگردان) / رشید حاجتمند (تهیهکننده)
۲. پایتخت (فصل هفتم) / سیروس مقدم (کارگردان) / الهام غفوری (تهیهکننده)
۳. پسران هور / مهدی جعفری (کارگردان) / مجتبی فرآورده (تهیهکننده)
۴. تجدید نظر / مرتضی معتمدیراد (کارگردان) / امید واحدیفر (تهیهکننده)
۵. دیو و ماه پیشونی / حسین قناعت (کارگردان) / مهدی یاری (تهیهکننده)
۶. سوجان / حسین عموئی تبریزی (کارگردان) / مهدی کریمی و میثم آهنگری (تهیهکننده)
۷. سوران / سروش محمدزاده (کارگردان) / مجتبی فرآورده (تهیهکننده)
۸. سووشون / نرگس آبیار (کارگردان) / محمدحسین قاسمی (تهیهکننده)
۹. کاتب اعظم / مهدی غفوری (کارگردان) / فرهاد کینژاد (تهیهکننده)
۱۰. مستوران (فصل دوم) / سید علی هاشمی (کارگردان) / عطا پناهی (تهیهکننده)
۱۱. مهمانکشی / احمد کاوری (کارگردان) / محمدکامبیز دارابی (تهیهکننده)
۱۲. مهیار عیار / سید جمال سید حاتمی (کارگردان) / بروز مفید (تهیهکننده)
چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار میشود.