بیانیه خانه هنرمندان ایران در گرامیداشت بهرام بیضایی؛
دانشمندی بی بدیل و بدون جایگزین را از دست دادیم
خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت «بهرام بیضایی» بیانیهای را منتشر و در آن تأکید کرد: «سینما، تئاتر، ادبیات نمایشی و اسطورهشناسی ایران، دانشمندی بی بدیل و بدون جایگزین را از دست داد.»
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بهرام بیضایی، استاد بی بدیل سینما، تئاتر و پژوهشگر برجسته، پس از عمری جهد و تلاش در گستره فرهنگی ایران زمین، حیات را بدرود گفت تا به همه اهل معنا متذکر شود که فرصت برای بهرهمندی از هنر دردانهای چون بیضایی، چه کم بوده است!
هرچند معنای عمر، درباره بیضایی و کسانی چون او در دایره زمان نمیگنجد و آثار و برکات فعالیتش زمانها را درخواهد نوردید، اما با افسوس تمام باید گفت؛ سینما، تئاتر، ادبیات نمایشی و اسطورهشناسی ایران، دانشمندی بی بدیل و بدون جایگزین را از دست داد.
با احترام به حیات فرهنگی این استاد و با تسلیت به خانواده و علاقمدان و فرهیختگان و اهل فرهنگ، برای او آمرزش و آرامش ابدی و برای فرهنگ ایران پویایی و ادامه راه چنین اندیشمندانی را آرزو داریم.