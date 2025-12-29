خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه خانه هنرمندان ایران در گرامیداشت بهرام بیضایی؛

دانشمندی بی بدیل و بدون جایگزین را از دست دادیم

دانشمندی بی بدیل و بدون جایگزین را از دست دادیم
کد خبر : 1734541
لینک کوتاه کپی شد.

خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت «بهرام بیضایی» بیانیه‌ای را منتشر و در آن تأکید کرد: «سینما، تئاتر، ادبیات نمایشی و اسطوره‌شناسی ایران، دانشمندی بی بدیل و بدون جایگزین را از دست داد.»

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بهرام بیضایی، استاد بی بدیل سینما، تئاتر و پژوهشگر برجسته، پس از عمری جهد و تلاش در گستره فرهنگی ایران زمین، حیات را بدرود گفت تا به همه اهل معنا متذکر شود که فرصت برای بهره‌مندی از هنر دردانه‌ای چون بیضایی، چه کم بوده است!

هرچند معنای عمر، درباره بیضایی و کسانی چون او در دایره زمان نمی‌گنجد و آثار و برکات فعالیتش زمان‌ها را درخواهد نوردید، اما با افسوس تمام باید گفت؛ سینما، تئاتر، ادبیات نمایشی و اسطوره‌شناسی ایران، دانشمندی بی بدیل و بدون جایگزین را از دست داد.

با احترام به حیات فرهنگی این استاد و با تسلیت به خانواده و علاقمدان و فرهیختگان و اهل فرهنگ، برای او آمرزش و آرامش ابدی و برای فرهنگ ایران پویایی و ادامه راه چنین اندیشمندانی را آرزو داریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی