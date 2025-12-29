«حرکات فولکلور آذربایجانی با نبض بانوان آیلان» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، گروه بانوان آیلان با حضور بیش از ۵۰ پرفورمر و اجرای ۱۶ قطعه از حرکات آیینی فولکلور آذربایجانی، نمایش «نبض بانوان آیلان» را روی صحنه می‌برد.

در این برنامه که روز شنبه، ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۴:۳۰ ویژه بانوان اجرا می‌شود، هنرمندان گروه آیلان با همراهی گروهی از نوازندگان سازهای کوبه‌ای، داستان‌هایی از شادی، عشق، مبارزه و زیبایی را از فرهنگ و هنر غنی آذربایجان، با اجرای حرکات آیینی و فولکلور روایت می‌کنند.

توحید حاجی‌بابایی (تهیه کننده)، مارال طریحی، لیلا رضایی، عارفه ضیائی، آیناز تقی‌نواز و آیدا گرمچی (سولیست‌)، سپیده بیات‌ترک، مریم شهریاری، المیرا قریشی، راضیه ابراهیم‌ملکی و تینا امین‌زاده (نوازندگان سازهای کوبه‌ای) به همراه ۵۰ اجراگر، اعضای گروه آیلان را در این اجرا تشکیل می‌دهند.

بلیت این برنامه در سایت ایران کنسرت قابل تهیه است.

