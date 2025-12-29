«حرکات فولکلور آذربایجانی با نبض بانوان آیلان» در فرهنگسرای نیاوران
گروه بانوان آیلان با اجرای ۱۶ قطعه از حرکات آیینی فولکلور آذربایجانی، نمایش «نبض بانوان آیلان» را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میبرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، گروه بانوان آیلان با حضور بیش از ۵۰ پرفورمر و اجرای ۱۶ قطعه از حرکات آیینی فولکلور آذربایجانی، نمایش «نبض بانوان آیلان» را روی صحنه میبرد.
در این برنامه که روز شنبه، ۱۳ دیماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۴:۳۰ ویژه بانوان اجرا میشود، هنرمندان گروه آیلان با همراهی گروهی از نوازندگان سازهای کوبهای، داستانهایی از شادی، عشق، مبارزه و زیبایی را از فرهنگ و هنر غنی آذربایجان، با اجرای حرکات آیینی و فولکلور روایت میکنند.
توحید حاجیبابایی (تهیه کننده)، مارال طریحی، لیلا رضایی، عارفه ضیائی، آیناز تقینواز و آیدا گرمچی (سولیست)، سپیده بیاتترک، مریم شهریاری، المیرا قریشی، راضیه ابراهیمملکی و تینا امینزاده (نوازندگان سازهای کوبهای) به همراه ۵۰ اجراگر، اعضای گروه آیلان را در این اجرا تشکیل میدهند.
بلیت این برنامه در سایت ایران کنسرت قابل تهیه است.