بازدید خبرنگاران از مرکز تحقیقات صداوسیما/ آیا رسانه ملی ۷۰ درصد مخاطب دارد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما در ابتدای این نشست اظهار کرد: ما قدیمی‌ترین مرکز افکارسنجی در ایران هستیم که انواع و اقسام شیوه‌های سنجش مخاطب را در طول سالهای گذشته تست کردیم و به دقیق‌ترین شیوه‌ها در سنجش رسیدیم. در دنیا از ابزارهایی هم استفاده می‌شود که ما به لحاظ تکنولوژیک و فرهنگی قابلیت استفاده از آنها را نداریم مثل ابزاری که روی تلویزیون‌ها نصب می‌شود و میزان مخاطب را دقیقا رصد می‌کند.

وی افزود: مستحضر هستید که به لحاظ روش‌شناسی چنانچه جامعه آماری بیش از ۵۰۰هزار نفر باشد مشروط به انتخاب تصادفی، این آمار قابل تعمیم است. روند مخاطب جهانی تا ۲۰۲۴ اینگونه است که گفته می‌شود جوانان آمریکایی کم‌کم تلویزیون‌ها را خاموش می‌کنند و تلویزیون دارد زمین بازی را از دست می‌دهد. پیش‌بینی این است که تا سال ۲۰۲۷ کماکان میزان مخاطب تلویزیون سنتی نزولی است.

شاکری‌نژاد تصریح کرد: طبق تعریف رسمی «آفکام» هر فرد ۴ سال به بالا اگر طی یک هفته ۱۵ دقیقه برنامه تماشا کند ما آن را مخاطب حساب می‌کنیم و «بارب» آن را سه دقیقه اعلام کرده است. ما سختگیرتر از همه ۱۵ دقیقه در روز را به عنوان ملاک سنجش مخاطب در نظر می‌گیریم.

وی تاکید کرد: ما هر فصل یک نظرسنجی میدانی داریم، وقتی میزان مخاطب مشخص می‌شود میانگین آن چهار فصل را میزان مخاطب سال در نظر می‌گیریم. طبق آمار از سال ۸۱ میزان بیشترین مخاطب مربوط به سال ۸۵ تا ۸۶ بوده که ما تا ۸۸ درصد مخاطب داشتیم. چند بار که ما برای انتخابات ریاست‌جمهوری جهت دریافت آمار به ناچار به روستاها مراجعه می‌کنیم درباره مخاطب تلویزیون هم پرسیدیم که مشخص شد آنجا مخاطب بیشتر است اما مرکز از سال ۸۵ برای نظرسنجی افراد ساکن مراکز استانها را مدنظر قرار داده است. از سال ۹۴ کاهش میزان مخاطب رسانه ملی شروع شده و تا ۱۴۰۲ این شیب ادامه دارد اما مشخص است که روند در دنیا همین است، در سال ۱۴۰۳ جلوی روند کاهش میزان مخاطب گرفته شده و در سال ۱۴۰۴ دو فصل باقیمانده است که باید آمار گرفته و بررسی شود.

شاکری‌نژاد خاطرنشان کرد: برخی دوستان ممکن است بپرسند که آیا در نظرسنجی‌ها سوگیری وجود ندارد؟ ما به همین منظور و برای جلوگیری از سوگیری یک واحد کنترل داریم، در این واحد کنترل تعدادی از کنترل‌گرها پرسش‌ها و پاسخ‌ها را رصد می‌کنند. میدانی‌ها هم در چند لایه کنترل می‌شوند، آمارگیری حضوری‌های ما با تب‌لت است و ما تقریبا هزار پرسشگر در سطح کشور داریم و کنترل‌گری در این لایه هم اتفاق می‌افتد تا سوگیری‌ها حذف شوند.

وی افزود: مباحثی که ممکن است فرد احساس کند که شاید برایش تبعاتی داشته باشد را تلفنی نمی‌پرسیم. در انتخابات ما می‌توانیم بررسی کنیم که آیا سنجش‌های ما درست است یا خیر و طبق نتایجی که در انتخابات حاصل شده مشخص است که مرکز آمار صداوسیما به نتایج دقیق نزدیک است. هر دو هفته یکبار میزان مخاطب‌های تلویزیون را می‌سنجیم و در تمام نظرسنجی‌های تلفنی ما میزان مخاطب ۸۰ درصد است اما میزان مخاطبانی که در سنجش میدانی بدست آمده را اعلام می‌کنیم که ۷۰ درصد است.

شاکری‌نژاد تاکید کرد: طبق معیارهای ما اگر کسی ۱۵ دقیقه در روز تلویزیون ببیند ما آن را مخاطب حساب می‌کنیم که در سنجش تلفنی ۸۰ درصد و میدانی ۷۰ درصد مخاطب رسانه ملی بودند.

وی درباره حذف برنامه‌‌های پرطرفدار و پرمخاطب گفت: آقای جبلی وقتی به صداوسیما آمدند با آقای فردوسی‌پور جلسه داشتند که ایشان برگردد، آقای فردوسی‌پور کارمند صداوسیما بوده و حقوق می‌گرفته و همین الان هم بازنشسته صداوسیما است اما کمتر کسی این را می‌داند پ بهتر است از آقای جبلی بپرسید که نتیجه آن جلسه چه شد. گری لینکر که یکی از بهترین گزارشگرهای فوتبال جهان است به خاطر حمایت از فلسطین ممنوع می‌شود و آنجا هیچ تعارفی نسبت به چارچوبهایشان ندارند و انتظار دارید تلویزیون هیچ چارچوبی نداشته باشد؟ پس از سال ۱۴۰۱ خیلی از افراد تصمیم گرفتند که با رسانه ملی کار نکنند ولی کسی از آنها نپرسید که چرا از نظر آنها رسانه ملی تا پیش از ۱۴۰۱ برای همکاری مناسب بود و الان مناسب نیست؟

وی افزود: ما در مورد تک‌تک برنامه‌های شاخص نظرسنجی داریم و رضایت می‌سنجیم. سازمان صداوسیما لیست مشخص کرده که چه برنامه‌ای مخاطب ندارد و برنامه‌ای که مخاطبش پایین است را باید از کنداکتور حذف کنیم. ما هر سال نیازسنجی می‌کنیم، مثلا در ایام نوروز سراغ مردم می‌رویم و می‌پرسیم شما چه برنامه‌هایی را دوست دارید و مبتنی بر آن نیازسنجی می‌کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما درباره عدم حضور نماینده‌های طیف‌های مختلف در تلویزیون اظهار کرد: چندین بار تلویزیون از افرادی متعلق به جبهه اصلاحات دعوت کرده که به برنامه‌ها بیایند و بسیاری از این افراد نپذیرفته‌اند.

وی درباره تاثیر اعلام اخبار نامعتبر بر اعتبار رسانه ملی گفت: در نمونه‌هایی مثل روزهای جنگ ۱۲ روزه، وقتی نهاد نظامی و امنیتی به تلویزیون می‌گوید که اعلام کنید ما اف۳۵ ساقط کرده‌ایم و بعد مشخص می‌شود که این خبر درست نیست تلویزیون چه کاری باید انجام دهد؟ تلویزیون با اعلام یک منبع معتبر خبرش را اعلام کرده است.

انتهای پیام/