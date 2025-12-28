خبرگزاری کار ایران
نمایش اقتدار پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا در قاب تلویزیون

همزمان با پرتاب ۳ ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و «کوثر»، شبکه‌های تلویزیونی، این رویداد ملی، فناورانه و قدرنمایی ایران در آسمان را به‌صورت گسترده پوشش می‌دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما،   در پی تحقق یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فضایی کشور، شبکه‌های مختلف رسانه ملی با نگاهی ملی و آینده‌نگر، این رویداد علمی را پخش می‌کنند. 

در همین راستا، ویژه‌برنامه زنده «تا ثریا» امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۸ از شبکه یک سیما، مراسم پرتاب ماهواره را به‌صورت مستقیم از سالن حجاب و با همکاری سازمان فضایی کشور پوشش می‌دهد. این برنامه با تدبیر صورت‌گرفته، همزمان در ۱۹ مرکز استان و با مشارکت مراکز استانی صداوسیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز بازتاب می‌یابد. 

برنامه «زمانه» شبکه دو سیما با ویژه‌برنامه‌ای زنده، پرتاب سه ماهواره ایران به فضا را پوشش می‌دهد؛ رویدادی ملی که نماد پیشرفت علمی، خودباوری فناورانه و حضور مقتدرانه ایران در مدار دانش فضایی جهان است. 

برنامه «زمانه» شبکه دو سیما، هم‌زمان با این رویداد مهم علمی، ویژه‌برنامه‌ای زنده را از ساعت ۱۶:۱۵ امروز یکشنبه ۷ دی‌ماه روی آنتن می‌برد. این برنامه با حضور کارشناسان حوزه فناوری و فضایی، ابوالفضل امینی‌پور و حمید پرتو و با اجرای امین سلیمی، به بررسی ابعاد فنی، علمی و راهبردی این مأموریت فضایی می‌پردازد. 

همچنین ساعت ۲۱ امشب، «زمانه» به‌صورت زنده با پوشش خبری این رویداد از ایستگاه فضایی روی آنتن می‌رود و در جدول پخش، جایگزین برنامه «نوسان» خواهد شد. 

شبکه سه نیز امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ با پخش تصاویری زنده از پرتاب این ماهواره‌ها به پوشش این رویداد افتخارآمیز می‌پردازند. 

ویژه‌برنامه تلویزیونی «چرخ» با عنوان «دست ایران بر آسمان» به مناسبت پرتاب سه ماهواره ایرانی امروز از ساعت ۱۵ تا ۱۷ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود. 

در این برنامه، ضمن معرفی ماهواره‌های «کوثر»، «ظفر» و «پایا»، موضوعاتی چون چیستی ماهواره، انواع ماهواره‌برها، تفاوت ماهواره‌های سنجشی و تصویربرداری، بررسی ماهواره‌ها و ماهواره‌برهای جهانی با نگاهی به پیروزی‌ها و شکست‌ها و همچنین تاریخچه پرتاب ماهواره‌های ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که با حضور و تحلیل پژوهشگران فناوری فضایی همراه خواهد بود. 

برنامه «چرخ» با هدف تبیین علمی دستاوردهای ملی و ارتقای آگاهی عمومی، می‌کوشد مخاطبان را با تحولات راهبردی حوزه فضایی کشور همراه سازد. 

شبکه تهران نیز به صورت زنده پرتاب ماهواره‌ها را از ساعت ۱۵ تا ۱۸ پخش می‌کند. برنامه «به خانه برمی گردیم» نیز به صورت منعطف با این موضوع امروز پخش می‌شود. 

شبکه‌های نسیم، امید نیز با طراحی قالب‌های خلاقانه و متناسب به پوشش این رویداد می‌پردازند. 

پرتاب سه ماهواره بومی ایرانی در چارچوب برنامه توسعه کاربردهای فضایی کشور و با هدف تقویت خدمات سنجش از دور، توسعه داده‌های راهبردی و ارتقای توان علمی ایران انجام می‌شود؛ گامی استوار که بار دیگر توان متخصصان ایرانی را در فتح مرزهای دانش و فناوری به نمایش می‌گذارد.

