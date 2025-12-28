خبرگزاری کار ایران
اجتماع ۶ هزار نفری «کاروان زندگی» برگزار شد/ روایت امید و معنویت

رویداد معنوی – فرهنگی «کاروان زندگی» با حضور بیش از ۶ هزار نفر در اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، رویداد معنوی – فرهنگی «کاروان زندگی» با استقبال مردم اصفهان و با حضور بیش از ۶ هزار نفر در آستان مقدس حضرت زینب، خواهر گرامی امام رضا علیهماالسلام، برگزار شد. 

این رویداد با اجرای حامد سلطانی و با برنامه‌هایی متنوع و جذاب، فضایی معنوی، فرهنگی و حماسی را برای شرکت‌کنندگان رقم زد و با مشارکت گسترده خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم همراه بود. 

در این مراسم، موسوی واعظ، سعید عزیزی و غلامرضا کردافشاری به‌عنوان سخنرانان ویژه حضور داشتند و با بیانات خود، بر اهمیت تعالی معنوی، هویت فرهنگی و نقش امیدآفرین فعالیت‌های جمعی تأکید کردند. 

از جمله بخش‌های هنری این رویداد می‌توان به اجرای تئاتر گروه پویه زیر نظر مؤسسه مهر سیما و همچنین اجرای سرود نمایش وصال توسط مجموعه فرهنگی آوای رضوان اشاره کرد که با استقبال پرشور حاضران همراه شد. 

 رویداد «کاروان زندگی» با محوریت مؤسسه تبیان (پرسان) و با همکاری معاونت فرهنگی کمیته امداد، معاونت وزارت ورزش و جوانان و بنیاد آلا برگزار شد و تلاش کرد با هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، جلوه‌ای ویژه از مشارکت مردمی را به نمایش بگذارد. 

این مراسم در بخش پایانی خود، با اجرای دسته‌جمعی سرود «ای ایران» و هم‌صدایی باشکوه شرکت‌کنندگان، به پایان رسید؛ صحنه‌ای که جلوه‌ای از وحدت، همدلی و هویت ملی – مذهبی مردم اصفهان را به تصویر کشید.

