اکران «ماجراجویی در جزیره جمیزباند » و «جهیزیه» از ۹ دی/ ژولیت و شاه از ۱۷ دی

بیست و سومین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه مورخ ۷ دیماه ماه ۱۴۰۴ در سازمان سینمایی با حضور آقایان،مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش ، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم ، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش کنندگان ، هادی اسماعیلی نماینده انجمن سینماداران ، اصغر نعیمی نماینده کانون کرگردانان و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.



در این جلسه مصوب شد، فیلم ماجراجویی در جزیره جمیزباند به کارگردانی بهمن گودرزی به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو با پخش خانه فیلم و فیلم جهیزیه به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال با پخش مهرگان فیلم از سه شنبه ۹ دیماه اکران شود.



همچنین انیمیشن «ژولیت و شاه » به کارگردانی اشکان رهگذر به سرگروهی پردیس سینمایی کورش با پخش فیلمیران از چهارشنبه ۱۷ دیماه اکران می شود.



پایان اکران فیلم های قسطنطنیه و گوزن های اتوبان از تاریخ چهارشنبه ۱۷ دیماه است.

