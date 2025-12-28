خبرگزاری کار ایران
اکران «ماجراجویی در جزیره جمیزباند » و «جهیزیه» از ۹ دی/ ژولیت و شاه از ۱۷ دی

بیست و یکمین جلسه شورای صنفی نمایش در سازمان سینمایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، بیست و  سومین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه مورخ ۷ دیماه ماه ۱۴۰۴ در سازمان سینمایی با حضور آقایان،مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش ، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم ، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش کنندگان ، هادی اسماعیلی نماینده انجمن سینماداران ، اصغر نعیمی نماینده کانون کرگردانان و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد، فیلم ماجراجویی در جزیره جمیزباند به کارگردانی بهمن گودرزی به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو با  پخش خانه فیلم  و فیلم جهیزیه به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال با پخش مهرگان فیلم از سه شنبه ۹ دیماه اکران شود.

همچنین انیمیشن «ژولیت و شاه » به کارگردانی اشکان رهگذر  به سرگروهی پردیس سینمایی کورش با  پخش فیلمیران از چهارشنبه ۱۷ دیماه اکران می شود.

پایان اکران فیلم های قسطنطنیه و گوزن های اتوبان از تاریخ چهارشنبه ۱۷ دیماه است.

