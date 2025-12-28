مجید مظفری، بازیگر سینما که در آثاری چون «وقتی همه خوابیم»، «سگ کشی»، «مسافران» و «غریبه و مه» به کارگردانی بهرام بیضایی ایفای نقش کرده است، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز تأسف از درگذشت این هنرمند فقید، گفت: بهرام بیضایی یکی از هنرمندان و انسان‌هایی بود که به ایران و فرهنگ و تاریخ ایران عشق می‌ورزید و باید بگویم که خیلی ایرانی بود؛ درد ایران را خوب می‌شناخت، نه درد روزمرگی که درد تاریخی ایران را می‌شناخت و درک می‌کرد و به عنوان یک انسان کامل و فرزانه این درد را زندگی کرد و در آثارش به مخاطبان خود انتقال داد.

مظفری تصریح کرد: متأسفانه ما نتوانستیم از دانش و هنر او به اندازه کافی بهره‌مند شویم، ما قدر بهرام بیضایی را ندانستیم. هر کاری که او در عرصه‌های مختلف هنری انجام داد را خودش به صورت انفرادی با سختکوشی به نتیجه رساند، نه دولتمردان و نه جامعه هیچ کمکی به او نکردند. او خودش به تنهایی و یک تنه جلو می‌رفت و برای هر اثرش تلاش می‌کرد. ما نتوانستیم او را به خوبی بشناسیم، بیضایی تنها بود، برای هر کاری به سختی در تنهایی کوشش می‌کرد و برای چاپ هر کتابش، به روی صحنه رفتن هر نمایشش و به نمایش درآمدن هر فیلمش با تمام وجود تلاش می‌کرد و می‌جنگید.

وی افزود: من با او همکاری‌های متعددی داشتم و کاش فرصت همکاری‌های بیشتری فراهم می‌شد. من او را انسانی سختکوش و پرتلاش می‌شناسم، کسی که هر اثرش با دنیایی دغدغه و سختی و تلاش خلق می‌شد و به مخاطب می‌رسید. اگر بخواهم ویژگی دیگری از بهرام بیضایی عنوان کنم که در آثارش هم نمود دارد رفتار و کردار منحصر به فرد او بود. من از کمتر کسی چنین رفتار محترمانه و باوقاری سراغ دارم، وقتی با او همکاری داشتم و در زمان فیلمبرداری آثارش هیچ تفاوتی در رفتار ایشان با عوامل فیلم مشاهده نمی‌شد. زنده‌یاد بهرام بیضایی همانطور که با بازیگرش محترمانه رفتار می‌کرد با طراح صحنه، گریمور، فیلمبردار، راننده و تیم تدارکات هم همان رفتار و منش درست انسانی را داشت و به همه به یک اندازه احترام می‌گذاشت.

این بازیگر در ادامه با اشاره به اهمیت شناخت بهرام بیضایی در بین هنرمندان گفت: نسل جوان و همه کسانیکه در عرصه هنر فعالیت می‌کنند بهتر است بهرام بیضایی را بشناسند. بیضایی شخصیتی چند وجهی است، باید تمام آثارش را خواند، همه فیلم‌هایش را دید و قدم قدم برای شناخت او پیش رفت. کسانیکه می‌خواهند این هنرمند بزرگ را بشناسند باید عاشق ایران باشند، باید دغدغه‌های بزرگی داشته باشند به تاریخ ایران، شناهنامه و آثار ادبی ایران علاقه‌مند باشند و آن‌ها را بشناسند تا بتوانند به بهرام بیضایی نزدیک شوند.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: سال‌ها پیش یک نفر از بهرام بیضایی پرسیده بود که شما چند بار با یک نفر کار می‌کنید و او پاسخ داده بود که من با کسانیکه کار می‌کنم هیچ مشکلی ندارم، ما می‌دانیم که چه می‌خواهیم و سعی داریم به آنچه که در نظر داریم برسیم. او همیشه با کسانی کار می‌کرد که پا به پایش برای اثری که خلق می‌شد تلاش می‌کردند. به هنر ایران تسلیت می‌گویم، تاریخ ادبیات و بخصوص ادبیات نمایشی ایران کسی را از دست داد که بعید می‌دانم تا سال‌های سال کسی شبیه به او را بتواند داشته باشد.

