اعطای نشان اصالت به علی نصیریان در آیین یلدای مهان
نشان اصالت ایرانی با حضور چهرهها و شخصیتهای فرهنگی و هنری کشور، به علی نصیریان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون اعطا شد.
به گزارش ایلنا، «دومین آیین یلدای مهان» با شعار «اصالت ایرانی» و با حضور جمعی از هنرمندان کشور از جمله علی نصیریان، عبدالجبار کاکایی، قطبالدین صادقی و محمد معتمدی برگزار شد.
در این مراسم، قطبالدین صادقی کارگردان و مدرس تئاتر به ایراد سخنرانی در باب مفهوم اصالت در فضای فرهنگی و زندگی اجتماعی پرداخت. سپس عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانهسرا دربارهی اصیلترین مفاهیم در میراث ادب ایرانی سخن گفت و با تقدیر از جایگاه ممتاز علی نصیریان، به گفتوگو با این هنرمند کشورمان پرداخت.
علی نصیریان ابتدا ابیاتی از حافظ را برای حضار به آواز خواند. نصیریان در ادامه، با ذکر خاطراتی از تاریخ تئاتر کشورمان، از جایگاه اصالت ایرانی در هنرهای نمایشی گفت. این بازیگر حضور نسل جوان هنرمندان ایرانی را امیدبخش دانست و با اشاره به همکاریهای اخیرش با سینماگران جوان گفت: این نسل، راه اعتلای فرهنگ و هنر ایرانی را بلد است و با عشق به این سرزمین و اصالتهایش، نام ایران را در جای درست و شایسته مینشاند.
علی نصیریان تاکید کرد: ما در کشوری زندگی میکنیم که یک حافظ آن، خودش یک کشور است. در غزلهای حافظ با ابیاتی روبهرو میشویم که راه را به ما نشان میدهد. ما را به ریشههای انسانی و ایرانی خودمان دعوت میکند.
علی نصیریان، معیار اصالت را بالا برد
محمد مهدی مومنزاده، مدیر عامل گروه مالی مهرآیندگان دربارهی شکلگیری ایدهی طرح و اعطای این نشان با نام « روایت مهان» اظهار کرد: هر مجموعه فرهنگی، هنری و اقتصادی در زمینه فعالیت خود ارزشهایی را در نظر میگیرد و روایتهایی برای خود ارائه میکند. بر همین اساس، «روایت مهان» را تدوین کردیم. هدف ما دستیابی به «کیفیت بینام» است. این را از معماری الهام گرفتهایم. در معماری، یک بنا و یک اثر، زمانی ماندگار خواهد شد که به سطحی بالا از کیفیت رسیده باشد، به طوریکه نتوان بر آن عنوانی گذاشت. زمانی که وجدان فرد از کاری که انجام داده، راضی باشد، این سطح از کیفیت را «بینام» میگویند. چیزی که در آن حس کامل بودن دست میدهد. ما، روایت مهان را عملی کردیم و خدا را شکر در دو سال پی در پی، در رقابت با هشتصد مجموعه دیگر، ناشر برتر کشور شدیم.
مومنزاده با بیان اینکه برای این مجموعه، اصالت مهمترین کلیدواژه در رفتار سازمانی است افزود: برای آفرینش بهترین نسخه از خود، لازم است به شناسایی الگوهایی از اصالت بپردازیم. اصالت را باید در انسانها دید؛ در آنان که با یک عمر کار و انتخاب، اصیل زیستهاند. امسال یلدای مهان با تاکید بر اصالت ایرانی برگزار و نشان اصالت به یکی از استادان هنر این سرزمین و تنها بازمانده از نسلی پیشگام از هنرمندان اعطا شد. علی نصیریان معیار اصالت را بالا برد، چون زبان فارسی، آگاهی تاریخی و منش ایرانی را نه ابزار نقش، که شرافت حرفه دانست.
در پایان این مراسم، محمد معتمدی همراه با گروه نوازندگان، به اجرای چند قطعهی ملی و خاطرهانگیز پرداخت.
در دومین آیین یلدای مهان علاوه بر جمعی از چهرههای هنری، مهدی عبوری مدیرعامل گروه سرمایهگذاری اهداف و حبیب خراسانی، رییس هیات مدیره گروه مالی مهرآیندگان نیز حضور داشتند.