سینا سپهی مطرح کرد:
پرتاب تبر در برنامه «کاپیتان» معرفی خواهد شد
سینا سپهی موسس مجموعه پرتاب تبر ایران، آخرین وضعیت ثبت رشته ورزشی پرتاب تبر در ایران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه مجموعه، رشته پرتاب تبر، یک رشته ورزشی جوان در دنیا است و در ایران هم نوزادی نوپا به شمار میرود که دارد آهسته آهسته پروسههای اداری را طی میکند تا به صورت یک ورزشی رسمی و قهرمانی ثبت شود و صاحب انجمنی باشد تا در آینده بتواند در رقابتهای جهانی با سردمداران این ورزش به رقابت بپردازد و برای کشور، افتخار بیافریند از اینرو به این بهانه گفتگویی با سینا سپهی مدیر و موسس مجموعه پرتاب تبر ایران صورت گرفته است که با گذشت چند ماه از فعالیت خودش با استقبال مخاطبان در ایرانمال مواجه شده و به زودی، قرار است این رشته ورزشی در یک مسابقه تلویزیونی به مردم معرفی شود.
سینا سپهی در سخنان ابتدایی، تاریخچه ایجاد رشته ورزشی پرتاب تبر را اینگونه شرح داد: پرتاب تبر، یک رشته ورزشی جهانی است که در سال ۲۰۰۶ در کانادا اختراع و فدراسیون جهانی پرتاب تبر در یک فرآیند ده ساله و در سال ۲۰۱۶ ثبت شد. این ورزش از سال ۲۰۱۷ دارای لیگ جهانی شده است که بیش از ۳۳۴ کمپانی مختلف از سراسر جهان عضوش هستند و هر ساله دارند در این مسابقه شرکت میکنند. به جز پرتاب تبر، پرتاب چاقو هم برای خودش فدراسیون دارد. این کلیت این ورزش است و من برای اینکه بتوانم این ورزش را وارد ایران کنم، در سال ۲۰۱۲ در خارج از کشور دوره آن را دیدم و حدود ده سال زمان برد تا بتوانم به حالت بهینه برای ایران برسانم.
او درباره اینکه رشته ورزشی پرتاب تبر، رشته خشن و خطرناکی محسوب نمیشود، تصریح کرد: یک کارد میوهخوری در دست یک آدم سالم ابزاری برای پوست کندن میوه است و در دست یک آدمی که ذهن سالمی ندارد، ابزار تهدید آدمی دیگر است و به صرف ابزار بودن یک وسیله، معیار درستی برای اطلاق صفت خشن بودن یا نبودن نیست به طوری که با یک مداد میتوان کارهای خطرناکتری انجام داد به نسبت از آنچه که ما اینجا با تبر انجام میدهیم. تبر چند دسته دارد که شامل تبرچه، تبر بزرگ و تبر دولبه میشود و فدراسیون جهانی پرتاب تبر برای هر کدام لیگ درست کرده است. از آنجا که ما در ایران در حال فرهنگسازی هستیم، داریم از تبرچه استفاده میکنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا تا به حال مصدومیتی برای بازیکنان این رشته ورزشی رخ داده است یا خیر، خطر این ورزش را برای همگان کمتر از فوتبال دانست و گفت: برخلاف ظاهرش و اسمش اصلا خطرناک نیست به طوری که در بررسیهای انجامشده، یک چهارم فوتبال خطر دارد. از سال ۲۰۰۶ تا حالا، فقط یک نفر مصدوم داشته که فرد حالت عادی نداشته و مست پای سیبل رفته و اینگونه به خودش آسیب زده است. آسیبی که دیده است، تبر روی پای او افتاده و چون کفش مناسب نداشته، بعد از آن، فدراسیون قانون وضع کرده که بازیکنان با کفشهای نوک بسته وارد لاین بشوند.
این ورزشکار، درباره طریقه ارتباط گرفتن مخاطبان مجموعه با ورزش پرتاب تبر عنوان کرد: بعد از تاسیس این مجموعه، متوجه شدیم چقدر از مشتریها قبلا این پرتاب تبر را انجام دادهاند به ویژه کسانی که در شمال زندگی میکنند و طبق گفتههای خودشان، نیمی از آنها این پرتاب تبر را به سمت درخت انجام دادهاند. دلیل اینکه ما روی درخت انجام نمیدهیم این است که درخت، زنده است و پوست سختی دارد که مناسب این ورزش نیست و هم میتواند باعث آسیب به تبر شود. از اینرو برای بازیکنان یک محیط مناسب ساختیم و تبرهایی که در دست بازیکنان است، تبرهای تیزی نیست و اگر کسی هم قصد آسیب زدن به کسی را داشته باشد، نمیتواند چون مخصوص جایگیری روی چوب سیبل است. اکثر کسانی که به مجموعه ما میآیند، خانوادهها هستند برخلاف انتظار ما که توقع داشتیم پذیرای جمع های دوستانه بیشتری باشیم. بازخوردی که از آنها گرفتیم، این است که حس بهتری دارند، انرژی و اضطراب شان تخلیه میشود و جدا از اینکه مقالات فراوانی هم راجع به فواید پرتاب تبر نوشته شده است.
وی فواید اجتماعی انجام این رشته ورزشی را بدین صورت شرح داد: این یک رشته ورزشی است که تمام بدن را به کار میگیرد و باعث تخلیه استرس و خشم هم میشود. همچنین اساتید ورزشی که اینجا آمدند، از ما قدردانی کردند که چه کار خوبی کردید! زیرا این ورزش باعث تخلیه اضطراب و خشم مردم میشود در نتیجه برخورد سالم تری در جامعه خواهند داشت. یکی از بازیکنان میگوید آشنایی با این ورزش باعث شده بتواند خواب راحتی داشته باشد. او سه ماه است که دارد این ورزش را به شکل حرفهای، هفتهای سه جلسه و در بازه زمانی دو ساعته انجام میدهد. زمانی که من تصمیم گرفتم این رشته ورزشی را دنبال کنم در ردهبندی عصبانی ترین مردم دنیا، جایگاه بالایی داشتیم از اینرو دیدم که این ورزش در کشور ما جواب خواهد داد و مفید فایده است.
این مدیر ورزشی راجع به آخرین وضعیت پیگیریها برای ثبت رسمی رشته ورزشی پرتاب تبر در ایران اظهار داشت: پروپوزال رشته ورزشی پرتاب تبر از سوی دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در بهمن ماه ۱۴۰۳ مورد تایید قرار گرفت و به ما گفتند که میتوانید یک مجموعه تاسیس کنید. با این تبصره که در حال حاضر، امکان صدور مجوز برای شما وجود ندارد تا زمانی که بتوانید خودتان را اثبات کنید. الآن هم به ما گفتند یک سال فعالیت کنید تا بتوانند زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی یا فدراسیون تیر و کمان قرار بگیرید. هماکنون ما منتظر صدور این مجوز هستیم تا بتوانیم شعبههای خودمان را گسترش بدهیم و تا به حال، ۲۰ استان درخواست تاسیس شعبه داشتهاند. لازم به ذکر است صدور این مجوز به علت جنگ ۱۲ روزه مدتی به تعویق افتاد تا بقیه رشتهها بتوانند خودشان را به رشتههایی که پیشروی بهتری داشتهاند، برسانند.
سینا سپهی در سخنان پایانی، خبر از حضور و معرفی رشته ورزشی پرتاب تبر در برنامه «کاپیتان» داد و گفت: تعدادی از تهیهکنندگان و کارگردانان سینمای مستند در این مدت سراغ ما آمدهاند که بتوانیم این ورزش را به مردم معرفی کنیم و در کنارش، فرهنگسازی انجام بدهیم از آنجا که ورزش جالبی است. پس از صحبتها، با برنامه «کاپیتان» توافق شد که قرار است از شبکه ورزش و شبکه سه سیما پخش شود. من به عنوان یکی از شرکتکنندگان در آنجا حضور دارم و قرار است رشته ورزشی پرتاب تبر را در این برنامه برای اولین بار معرفی کنم. گفتنی است؛ در این مسابقه، من قرار است شخصیت «سورنا» سردار برجسته ایرانی را ایفا کنم.