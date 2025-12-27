سیدمصطفی حسینی نیشابوری در نشست خبری مطرح کرد؛
اختتامیه جایزه اربعین برای اولین بار در کربلا برگزار میشود/ ارسال بیش از ۳۵هزار اثر از ۴۷ کشور به دبیرخانه
نشست خبری یازدهمین جایزه اربعین صبح امروز ۶ دی با حضور سیدمصطفی حسینی نیشابوری رئیس یازدهمین جایزه جهانی اربعین و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمصطفی حسینی نیشابوری رئیس یازدهمین جایزه جهانی اربعین اظهار کرد: برای روایتگری درست از شخصیت حسین بن علی علیهالسلام افراد مختلفی در سالهای گذشته و خصوصا در این چند سال اخیر تلاشهایی داشتند. به خوبی میدانیم این شخصیت بزرگوار مجاهد، هدایتگر، اسوه و انسانساز الگوی فقط مسلمانان و شیعیان نیست. افراد بسیاری پس از شناخت شخصیت ایشان و مجاهدت ایشان به همراه خانواده و اصحاب و معامله نکردنشان با ستمگری و ترجیح مرگ با عزت بر زندگی با ذلت در نقاط مختلف دنیا ارتباط عقلی و احساسی عمیقی با سیدالشهدا پیدا کردند. چند وقت پیش فیلمی را از یک شاعر مسیحی میدیدم که در شعر خودش به صراحت میگوید؛ ای حسین که تو برای همه انسانها مربی و معلمی چگونه از نام تو بگذرم در حالیکه زیباتر از تو برای قصیده انسانیت کسی شعری نسروده است.
حسینی نیشابوری خاطرنشان کرد: یک انسان که در شرق عالم متعهد به آیین شرقی و یا در غرب عالم کسی که متعهد به آیین غربی و یا مسیحیت است وقتی به مقام حضرت سیدالشهدا میرسد و رفتار ایشان که از عمق انسانیت برخاسته را میبیند تحت تأثیر قرار میگیرد. نمونههای همین شعر را که این شاعر مسیحی سروده بود و خودش هم دکلمه میکرد در همه جا وجود دارد. این مطلب بسیار مهمی است که نمیتوان آن را انکار کرد. این معنویت گمشده بشر است، در سرشت انسان است، قبل از اینکه از سرشت و نژاد انسان بپرسند فطرت انسان کمالجو و حقیقتطلب است.
وی افزود: حسین بن علی علیهالسلام یکی از ویژگیهای ممتازش این است که آنچه در سخنرانی، خطبه و کتابت ایشان نقل شده را میشود در تجربه عملی کربلا و عاشورا و همچنین در همه زندگیشان یافت و هیچ تخطی و مغایرتی بین سیره و گفتار ایشان وجود ندارد. ربطی به مذهب و دین ندارد انسان با انسانیتش میتواند زیباییها را دریافت کند.
رئیس جایزه جهانی اربعین اظهار کرد: بعد از اتفاق تلخ عاشورا روایتگری ظلمی که رخ داده مسئله مهمی است. یک طرف یک عده ظالم با نهایت ظلم و سبوعیت قرار دارند و یک عده انسان در مظلومیت اما با اقتدار و ایمان و در عقیده اهل صلح، متانت و معنویت در جبهه مقابل حضور دارد. ساحت بسیار مهم این وضعیت در عاشورای ۶۱ هجری توسط این دو جبهه پدید آمد. این باید روایت شود تا افکار عمومی در دام جهل قرار نگیرند. جنگ روایتها کمتر از جنگ شمشیرها نیست. آن جمله معروف که اگر حضرت زینب (س) کربلا را روایت نمیکرد کربلا همانجا میماند یا به اعتقاد من جای ظالم و مظلوم با روایتهای جعلی عوض میشد مسئله مهمی است.
وی افزود: شعبده رسانه این است که وقتی به دست نااهلش میافتد به راحتی میتواند جای مظلوم و ظالم را عوض کند. کسی که این همه کلاهک هستهای دارد را در مقام مستحق و دیگری را در مقام متهم قرار میدهند. جایزه اربعین برای جهانیسازی پیام اربعین آماده شده است.
حسینی نیشابوری خاطرنشان کرد: دبیرخانه جایزه اربعین سعی کرده که در حوزههای مشخص شده آثار را شناسایی، جمعآوری و داوری کند. این دبیرخانه در طول سال مشغول به کار است، همکاران من در رشتههای مختلف مشغول به کار هستند. آنچه که اتفاق افتاده با تلاش همکارانم در سازمان ارتباطات اسلامی و شبکه اربعین مردمی و مروجین مردمی که فعال هستند این است که به یک کمیت و کیفیت قابل عرضهای نسبت به سال گذشته رسیدهایم و پیشرفت داشتهایم.
وی در ادامه با اشاره به دورههای پیشین جایزه اربعین گفت: در دوره هشتم این رویداد پنج رشته داشته و ۴۸۱۸ اثر از ۲۸ کشور به این رویداد ارسال شد، در دوره نهم در ۶ رشته ۱۲۱۵۰ اثر از ۳۸، سال گذشته در ۷ رشته ۴۱۸۲۴ اثر از ۴۱ کشور و امسال در دوره یازدهم در همان هفت رشته ۳۵۸۱۶ اثر از ۴۷ کشور به این رویداد ارسال شده است. امسال در رشتههای کتاب و اربعینپژوهی، فیلم، عکس، فعالان فضای مجازی، شعر، سفرنامه و دلنوشته و نواهای اربعینی آثار قضاوت میشوند و از کشورهای ایران، عراق، پاکستان، یونان، الجزایر، ایتالیا، عمان، افغانستان، ازبکستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، مصر، سیرالئون، اندونزی، تایلند، فیلیپین، مراکش و… به این رویداد اثر ارسال شده که پراکندگی جغرافیایی خوبی داشتیم. امسال از حیث کمیت و کیفیت روند خوبی داشتیم و پیشنهاداتی برای اضافه کردن رشتهها در همین نشستها مطرح شده است. دبیرخانه جایزه جهانی اربعین صرفا تنها و تنها با یک نگاه سازمانی نقشآفرینی نمیکند. همه رویدادهای ملی در حوزه اربعین ذیل یک دبیرخانه مردمی به کمک خود رویدادها تعریف شده و خودشان مسئولیتش را بر عهده گرفتهاند و همان رویدادها به نوعی صاحب رای و تصمیم هستند. امسال تصمیم گرفته شد که به اقتضایی اینکه جایزه جهانی است و خاستگاه این واقعه کربلا است، با موافقت دبیرخانه اختتامیه برای اولین بار در کشور عراق و در شهر کربلا و در همان تاریخ همیشگی زمان رحلت حضرت زینب (س) برگزار شود. از طرف کشور عراق به شدت استقبال شد و مقدمات در کشور عراق با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نمایندگان فرهنگی و کنسولگریهایمان صورت گرفته تا جایزه جهانی اربعین را برای اولین بار میزبانی کنند و چندین ظرفیت عراقی به رایگان در اختیار ما قرار گرفته است.
وی افزود: از کشورهای ایران، عراق، بلغارستان، کانادا، هندوستان، پاکستان، افغانستان، انگلیس و… جزو برندگان هستند و بعضی برگزیدگان جزو مسلمانان شیعه هم نیستند و جا دارد از مراکزی که همکاری کردند تشکر کنم.
در ادامه این نشست سیدمصطفی حسینی نیشابوری با پرسش خبرنگاران پاسخ داد و گفت: حوزه علمیه همیشه در کنار سازمان تبلیغات بوده اما تفکیک آثار انجام نمیشود و جزو سوالات اولیه ما نیست. امسال هم مثل سالهای گذشته حضور پر رنگ و مشارکت خوبی داشتند و امسال با هیچکدام از سالهای گذشته قابل مقایسه نیست، امسال داخل یک جنگ هستیم و نمیتوانیم بگوییم این جنگ تمام شده چون جنگ روایتها تازه شروع شده و ما در این دوره که شرایط غزه و جبهه مقاومت اینگونه است. جایزه جهانی اربعین میخواهد بگوید که جنگ نرم و جنگ روایتها را میشود با انسجام جلو برد. امسال مراسم اختتامیه تقریباً در دو مناسبت رحلت حضرت زینب (س) و شهادت حاج قاسم سلیمانی است.
وی درباره آثار برگزیده سالهای گذشته گفت: آرشیو همه دورههای جایزه جهانی اربعین وجود دارد و علاقهمندان میتوانند نسخه باکیفیت عکسها را دریافت کنند و به نمایش بگذارند، کسانیکه به دنبال آثار ادبی هستند هم میتوانند به ما رجوع کنند. در هر کدام از این هفت رشته اگر چنانچه اصحاب هنر به آثار دبیرخانه نیاز داشتند ما آثار را در اختیارشان قرار میدهیم.
حسینی نیشابوری درباره جوایز این دوره گفت: جایزه نفر اول ۱۰۰ یورو، نفر دوم ۷۰۰ یورو و نفر سوم ۵۰۰ یورو است. پیشنهاد دبیرخانه این بود که امسال مقداری به جوایز افزوده شود و ما سفر کربلا را به جایزه اضافه کردیم.
وی در پایان درباره مشارکت عراق در برگزاری مراسم اختتامیه گفت: مشارکتکنندگان عراقی امکانات اقامت و حمل و نقل و پوشش رسانهای را در اختیار ما قرار دادند. سهمی از مشارکت را عراقیها بر عهده گرفتند و شاید در سالهای آینده کشورهایی که بتوانند توانایی میزبانی را داشته باشند به جمع میزبانان ما اضافه شوند.