خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با روز ملی مشهد در پایتخت معنوی ایران اجرا می‌شود؛

طرح تکریم خادمان و زائران رضوی با ارائه خدمات صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی و امداد خودرویی

طرح تکریم خادمان و زائران رضوی با ارائه خدمات صدور گواهینامه رانندگی بین‌المللی و امداد خودرویی
کد خبر : 1733479
لینک کوتاه کپی شد.

طرح فرهنگی گردشگری تکریم خادمان و زائران بارگاه رضوی با هدف ترویج گردشگری زمینی و توسعه خدمات امداد خودرویی، همزمان با روز ملی مشهد از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در این شهر مقدس اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این طرح، دهم دی ‌ماه ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت جایگاه معنوی مشهدالرضا (ع)، قدردانی از خدمت‌گزاران آستان قدس رضوی و تسهیل ارائه خدمات سفر ویژه خادمان، زائران و مسافران این شهر اجرا خواهد شد.

مشهد به دلیل جایگاه ممتاز فرهنگی و مذهبی، حجم بالای تردد زائران داخلی و خارجی و نقش این شهر به‌عنوان پایتخت معنوی ایران به‌عنوان نخستین پایگاه اجرایی طرح، انتخاب شده است. شهری که سالانه میلیون‌ها زائر را میزبانی می‌کند و نماد خدمت، سفر و میزبانی در فرهنگ ایرانی اسلامی به شمار می‌رود.

در قالب این طرح، که از سوی کارگزاران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در شهر مشهد اجرا می‌شود، خادمان آستان قدس رضوی می‌توانند گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی را به صورت رایگان دریافت کنند و جوانان ۱۸ تا 23 سال که فاقد سابقه دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی هستند نیز از تخفیف 50 درصدی بهره‌مند شوند.

همچنین مسافران و زائران نیز می‌توانند گواهی‌‌نامه رانندگی بین‌المللی را به صورت نیم بها دریافت کنند.

امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم، همزمان با روز ملی مشهد، خدمات امداد خودرویی را با تخفیف 30 درصدی به زائران، خادمان و مسافران در شهر مشهد و محورهای ورودی این شهر ارائه می‌کند تا از خادمان و زائران تجلیل و سفرهای زمینی را تسهیل کند.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود و به منظور گرامیداشت روز ملی استان‌ها و شهرهای مختلف کشورمان و ارتقای خدمات رانندگی بین‌المللی، امداد خودرویی و توسعه گردشگری زمینی این طرح را در مرحله نخست در شهر «مشهد» به‌عنوان الگوی ملی، اجرا و زمینه توسعه آن در سایر استان‌ها را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا