به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این طرح، دهم دی ‌ماه ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت جایگاه معنوی مشهدالرضا (ع)، قدردانی از خدمت‌گزاران آستان قدس رضوی و تسهیل ارائه خدمات سفر ویژه خادمان، زائران و مسافران این شهر اجرا خواهد شد.

مشهد به دلیل جایگاه ممتاز فرهنگی و مذهبی، حجم بالای تردد زائران داخلی و خارجی و نقش این شهر به‌عنوان پایتخت معنوی ایران به‌عنوان نخستین پایگاه اجرایی طرح، انتخاب شده است. شهری که سالانه میلیون‌ها زائر را میزبانی می‌کند و نماد خدمت، سفر و میزبانی در فرهنگ ایرانی اسلامی به شمار می‌رود.

در قالب این طرح، که از سوی کارگزاران کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در شهر مشهد اجرا می‌شود، خادمان آستان قدس رضوی می‌توانند گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی را به صورت رایگان دریافت کنند و جوانان ۱۸ تا 23 سال که فاقد سابقه دریافت گواهینامه رانندگی بین‌المللی هستند نیز از تخفیف 50 درصدی بهره‌مند شوند.

همچنین مسافران و زائران نیز می‌توانند گواهی‌‌نامه رانندگی بین‌المللی را به صورت نیم بها دریافت کنند.

امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم، همزمان با روز ملی مشهد، خدمات امداد خودرویی را با تخفیف 30 درصدی به زائران، خادمان و مسافران در شهر مشهد و محورهای ورودی این شهر ارائه می‌کند تا از خادمان و زائران تجلیل و سفرهای زمینی را تسهیل کند.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود و به منظور گرامیداشت روز ملی استان‌ها و شهرهای مختلف کشورمان و ارتقای خدمات رانندگی بین‌المللی، امداد خودرویی و توسعه گردشگری زمینی این طرح را در مرحله نخست در شهر «مشهد» به‌عنوان الگوی ملی، اجرا و زمینه توسعه آن در سایر استان‌ها را فراهم خواهد کرد.

